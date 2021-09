Шість способів швидко знизити тиск в домашніх умовах

Як самостійно знизити артеріальний тиск.

Підвищений тиск або гіпертонію часто називають тихим вбивцею, адже яскраво виражених симптомів вона не має.

Але без своєчасного лікування може викликати захворювання серцево-судинної системи, ниркову недостатність, втрату зору і навіть інсульт.

Високий тиск часто зустрічається у людей, які живуть в хронічному стресі, а також мають шкідливі звички та нерегулярне і незбалансоване харчування.

Артеріальний тиск вимірюють у форматі двох чисел.

Наприклад, 120/80 міліметрів ртутного стовпчика.

Насамперед, зі скаргами на підвищений тиск треба звертатися до лікаря.

А він вже підбере для тебе індивідуальний план профілактики чи лікування, призначить ліки.

І весь цей комплекс заходів приведе твої показники тиску до нормального рівня.

Але, якщо раптом до медика ти дійдеш нескоро, у нас є кілька порад, як тобі швидко знизити тиск в домашніх умовах.

Рівень стресу –‌ один з головних провокаторів гіпертонії.

Тому заспокойся і роби глибокий вдих, рахуючи до 5. Вдихай животом, а не грудьми. Потім зроби видих і знову-таки рахуй до 5.

Такий спосіб дихання протягом 3-5 хвилин збільшить приплив крові до всіх тканин твого тіла, включаючи кінцівки. І тиск в судинах знизиться.

Можна ще спробувати затримувати дихання після видиху на 8-10 секунд –‌ але радимо обирати той варіант вправи, який здається тобі найбільш комфортним.

Налий в тазик воду температурою 45°C та занур у неї кінцівки хвилин на десять.

Гаряча вода змусить розширитися судини і артеріальний тиск знизиться.

Прохолодна вода теж знижує частоту серцевих скорочень, а це, своєю чергою, зменшує тиск.

Дрібка м’ятного листя повинна настоятись в окропі 10 хвилин, охолонути –‌ а тоді випий чай повільними ковтками.

Чай з перцевої м’яти також прекрасно знижує артеріальний тиск.

Марля, змочена в яблучному оцті, й прикладена до лоба на 10-15 хвилин також творить дива.

Бо, виявляється, в яблучному оцті є речовини, які можуть знижувати тиск (принаймні, як показують дослідження, на тваринках це вже точно працює).

Валеріана –‌ потужне заспокійливе, яке допоможе впоратися зі стресом. А коли серце почне битися спокійніше, тоді й артеріальний тиск знизиться.

Лише важливо не перевищувати дозу, зазначену в інструкції.

Допоможуть ще препарати на основі валеріани, на кшталт корвалолу.

Як би банально це не звучало, здоровий спосіб життя –‌ твоя надія на нормальний тиск. А якщо конкретніше, то ми маємо на увазі:

Відмову від куріння

Тютюнопаління визнано одним з головних факторів ризику розвитку артеріальної гіпертонії. Одна викурена сигарета призводить до різкого підвищення тиску, почастішання серцебиття.

Нормалізацію маси тіла

Численними дослідженнями було доведено, що зниження маси тіла при надмірній вазі або ожирінні призводить до стабілізації тиску.

Посилення фізичної активності

Рекомендуються регулярні динамічні фізичні вправи на повітрі по 50-40 хвилин не менше 4-х разів на тиждень.

Збалансоване харчування

І, зокрема, збільшення в раціоні частки рослинної їжі, молочних продуктів з низьким вмістом жирів.

А також:

Поки тиск незначно підвищений, дотримання принципів здорового способу життя здатне його стабілізувати.

