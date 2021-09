Руйнівна сила. ТОП-7 способів позбутися тривожних думок

Паніка — це нормальне явище. Звісно, якщо вона має обґрунтовані підстави.

Але, як показує практика, наші тривожні думки часто стосується речей, які можуть взагалі ніколи не відбутися.

Тривога вкидає адреналін і норадреналін у кров, накачує кров’ю м’язи, заповнює легені повітрям, збільшує артеріальний тиск, змушує спочатку діяти, а потім думати… Одним словом, на користь не йде нікому.

Тому Ранок у Великому Місті вирішив зібрати кілька реакомендацій, що допоможуть впоратися із цією руйнівною силою.

Тривожні думки не приходять нізвідки.

Здебільшого їх викликають певні тригери.

Можливо, це жорсткі дедлайни у навчанні, конфліктна ситуація вдома чи перевірка на роботі.

Тобі слід сісти і спокійно обдумати, що саме спричинило неприємні емоції.

Доки ти не збагнеш, чому відчуваєш тривогу, не заспокоїшся.

Не хвилюйся тільки, все добре із твоїм диханням!

Просто, коли настає тривога, виникає враження, ніби бракує повітря.

От тоді і варто сконцентруватися на правильному диханні, а саме — на діафрагмальному.

Якщо ти відчуваєш наближення тривожних думок — запасайся водою.

Багато людей, які страждають тривожним розладом, виявили, що випиваючи склянку прохолодної води, вони швидше заспокоюються.

До того ж, водний баланс ніколи не зашкодить.

Хороший сон — це не лише приємно, а й корисно.

Адже хронічний недосип — основна причина нападів тривоги.

Спробуй спати не менше 8 годин на добу, і ти помітиш результат.

Окрім сну варто вдаватися до спорту.

Він допоможе перенести фокус своєї уваги з руйнівних думок на фізичне навантаження, а також направити свої емоції у правильне русло.

Відомий американський психолог Джеймс Пеннебейкер ще у 80-тих розповідав про користь ведення щоденника для зниження стресу і поліпшення роботи імунітету.

Вчені протестували методику на групі студентів.

Коли ті писали про тривожні думки і при цьому виконували тест, у них було задіяно менше мозкових ресурсів.

Якщо ти не хочеш проживати негативні емоції знову, записуючи їх, вдайся до арт-терапії.

Малювання неабияк заспокоює. І найголовніше — талант для цього не потрібен.

Можливо, це прозвучить банально, але ключ до успішної боротьби з негативом — це позитив.

Не варто недооцінювати силу позитивного мислення.

Хорошим способом помічати позитив є щоденник вдячності. Спробуй і собі!

Як ми писали на початку, тривожні думки є природнім явищем.

Проте вони переходять у реальний розлад, якщо:

Якщо ти впізнав(-ла) у переліку себе, тобі варто звернутися до фахівця, який точно тобі допоможе.

