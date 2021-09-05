Руйнівна сила. ТОП-7 способів позбутися тривожних думок

Паніка — це нормальне явище. Звісно, якщо вона має обґрунтовані підстави.

Але, як показує практика, наші тривожні думки часто стосується речей, які можуть взагалі ніколи не відбутися.

Тривога вкидає адреналін і норадреналін у кров, накачує кров’ю м’язи, заповнює легені повітрям, збільшує артеріальний тиск, змушує спочатку діяти, а потім думати… Одним словом, на користь не йде нікому.

Тому Ранок у Великому Місті вирішив зібрати кілька реакомендацій, що допоможуть впоратися із цією руйнівною силою.

Як позбутися тривожних думок?

Відушкай свої тригери

Тривожні думки не приходять нізвідки.

Здебільшого їх викликають певні тригери.

Можливо, це жорсткі дедлайни у навчанні, конфліктна ситуація вдома чи перевірка на роботі.

Тобі слід сісти і спокійно обдумати, що саме спричинило неприємні емоції.

Доки ти не збагнеш, чому відчуваєш тривогу, не заспокоїшся.

Дихай правильно

Не хвилюйся тільки, все добре із твоїм диханням!

Просто, коли настає тривога, виникає враження, ніби бракує повітря.

От тоді і варто сконцентруватися на правильному диханні, а саме — на діафрагмальному.

Зробивши вдих на рахунок 5, а потім видих на рахунок 7, ти заспокоїшся, розслабишся і позбудешся тривоги.

Більше води — менше кофеїну

Якщо ти відчуваєш наближення тривожних думок — запасайся водою.

Багато людей, які страждають тривожним розладом, виявили, що випиваючи склянку прохолодної води, вони швидше заспокоюються.

До того ж, водний баланс ніколи не зашкодить.

А от каву з раціону краще мінімізувати, адже кофеїн – це стимулятор, що посилює тривожний розлад.

Сон та спорт

Хороший сон — це не лише приємно, а й корисно.

Адже хронічний недосип — основна причина нападів тривоги.

Спробуй спати не менше 8 годин на добу, і ти помітиш результат.

Окрім сну варто вдаватися до спорту.

Він допоможе перенести фокус своєї уваги з руйнівних думок на фізичне навантаження, а також направити свої емоції у правильне русло.

Виписуй думки на папір

Відомий американський психолог Джеймс Пеннебейкер ще у 80-тих розповідав про користь ведення щоденника для зниження стресу і поліпшення роботи імунітету.

Вчені протестували методику на групі студентів.

Коли ті писали про тривожні думки і при цьому виконували тест, у них було задіяно менше мозкових ресурсів.

Якщо ти не хочеш проживати негативні емоції знову, записуючи їх, вдайся до арт-терапії.

Малювання неабияк заспокоює. І найголовніше — талант для цього не потрібен.

Налаштуйся на позитив

Можливо, це прозвучить банально, але ключ до успішної боротьби з негативом — це позитив.

Не варто недооцінювати силу позитивного мислення.

Якщо ти будеш навмисно зосереджувати свою увагу на приємних дрібничках, то зможеш запобігти тривоги.

Хорошим способом помічати позитив є щоденник вдячності. Спробуй і собі!

Звернись до психолога

Як ми писали на початку, тривожні думки є природнім явищем.

Проте вони переходять у реальний розлад, якщо:

Є нереалістичними, надуманими, спотвореними;

Пов’язані з низьким ризиком, перебільшені;

Є важко контрольованими у часі й тривають довго$

Заважають жити та функціонувати.

Якщо ти впізнав(-ла) у переліку себе, тобі варто звернутися до фахівця, який точно тобі допоможе.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як розпізнати кризу середнього віку.

Фото: Pexels

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