Безсимптомний рак і генна терапія. Які відкриття в медицині можуть змінити світ

Які відкриття у медицині, що можуть змінити світ зробили науковці.
Нині наукові і фінансові ресурси спрямовані здебільшого на боротьбу з SARS-CoV-2.
Утім, інші захворювання з появою COVID-19 нікуди не зникли.
Тож, вчені продовжують працювати над методами їхньої своєчасної діагностики, профілактики та лікування.
Лікування раку
На здійснення революції у ранній діагностиці онкозахворювань претендують науковці американської компанії Grail ІЗ Сан-Франциско, штат Каліфорнія.
Вони розробили спеціальний тест під назвою Galleri, аби за аналізом крові виявити понад 50 видів безсимптомного раку.
Мета — ще до появи симптомів визначити за аналізом крові наявність онкозахворювань, які вкрай важко виявити на ранніх стадіях.
Це суттєво підвищить шанси онкохворих на лікування і життя, адже чим раніше виявити недугу — тим вищі шанси на повне одужання.
Новітній метод, як стверджують науковці, безпечніший і потенційно більш точний за біопсію, коли в пацієнта забирають шматочок пухлини.
Результати обіцяють вже через 10 днів.
Терапія проти ВІЛ
Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) видало дозвіл на клінічні випробування першої-другої фази унікальної генної терапії проти ВІЛ.
Препарат під назвою EBT-101 вводиться внутрішньовенно.
Це потужний інструмент редагування ДНК, який ще називають “генними ножицями”.
Він зроблений за допомогою технології CRISPR-Cas.Також по темі: Вакцина від астми і ліки від раку. У медицині – нові революційні відкриття Наука в Україні жива? Як Завтра.UA втілює мрії в реальність Рятівні ліки? Який прорив в боротьбі з коронавірусом зробили вчені
Які ще наукові сенсації залишилися непоміченими через пандемію?
Детальніше дивіться у сюжеті Альни Нестеренко.
Нагадаємо, раніше ми роозповідали про наукові відкриття, які затьмарили коронавірус.
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