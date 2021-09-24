УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 24.09.2021 12:40
24.09.2021 12:40
Поділитися

Безсимптомний рак і генна терапія. Які відкриття в медицині можуть змінити світ

Безсимптомний рак і генна терапія. Які відкриття в медицині можуть змінити світ

Які відкриття у медицині, що можуть змінити світ зробили науковці.

Нині наукові і фінансові ресурси спрямовані здебільшого на боротьбу з SARS-CoV-2.

Утім, інші захворювання з появою COVID-19 нікуди не зникли.

Тож, вчені продовжують працювати над методами їхньої своєчасної діагностики, профілактики та лікування.

Лікування раку

На здійснення революції у ранній діагностиці онкозахворювань претендують науковці американської компанії Grail ІЗ Сан-Франциско, штат Каліфорнія.

Вони розробили спеціальний тест під назвою Galleri, аби за аналізом крові виявити понад 50 видів безсимптомного раку.

Мета — ще до появи симптомів визначити за аналізом крові наявність онкозахворювань, які вкрай важко виявити на ранніх стадіях.

Це суттєво підвищить шанси онкохворих на лікування і життя, адже чим раніше виявити недугу — тим вищі шанси на повне одужання.

Новітній метод, як стверджують науковці, безпечніший і потенційно більш точний за біопсію, коли в пацієнта забирають шматочок  пухлини.

Результати обіцяють вже через 10 днів.

Терапія проти ВІЛ

Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) видало дозвіл на клінічні випробування першої-другої фази унікальної генної терапії проти ВІЛ.

Препарат під назвою EBT-101 вводиться внутрішньовенно.

Це потужний інструмент редагування ДНК, який ще називають “генними ножицями”.

Він зроблений за допомогою технології CRISPR-Cas.

Також по темі: Вакцина від астми і ліки від раку. У медицині – нові революційні відкриття Наука в Україні жива? Як Завтра.UA втілює мрії в реальність Рятівні ліки? Який прорив в боротьбі з коронавірусом зробили вчені

Які ще наукові сенсації залишилися непоміченими через пандемію?

Детальніше дивіться у сюжеті Альни Нестеренко.

Нагадаємо, раніше ми роозповідали про наукові відкриття, які затьмарили коронавірус.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: медицина, наукові відкриття
24.09.2021 12:40



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь