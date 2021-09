Безсимптомний рак і генна терапія. Які відкриття в медицині можуть змінити світ

Які відкриття у медицині, що можуть змінити світ зробили науковці.

Нині наукові і фінансові ресурси спрямовані здебільшого на боротьбу з SARS-CoV-2.

Утім, інші захворювання з появою COVID-19 нікуди не зникли.

Тож, вчені продовжують працювати над методами їхньої своєчасної діагностики, профілактики та лікування.

На здійснення революції у ранній діагностиці онкозахворювань претендують науковці американської компанії Grail ІЗ Сан-Франциско, штат Каліфорнія.

Вони розробили спеціальний тест під назвою Galleri, аби за аналізом крові виявити понад 50 видів безсимптомного раку.

Мета — ще до появи симптомів визначити за аналізом крові наявність онкозахворювань, які вкрай важко виявити на ранніх стадіях.

Новітній метод, як стверджують науковці, безпечніший і потенційно більш точний за біопсію, коли в пацієнта забирають шматочок пухлини.

Результати обіцяють вже через 10 днів.

Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) видало дозвіл на клінічні випробування першої-другої фази унікальної генної терапії проти ВІЛ.

Препарат під назвою EBT-101 вводиться внутрішньовенно.

Він зроблений за допомогою технології CRISPR-Cas.

Які ще наукові сенсації залишилися непоміченими через пандемію?

Детальніше дивіться у сюжеті Альни Нестеренко.

Нагадаємо, раніше ми роозповідали про наукові відкриття, які затьмарили коронавірус.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.