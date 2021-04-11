Стримано та доречно: як одягнутися на співбесіду

Що одягнути на співбесіду — поради для чоловіків та жінок.

Хочемо ми цього чи ні, але більшість з нас — візуали.

Ми частенько оцінюємо людей по зовнішньому вигляду і потім себе за це картаємо.

Проте не у випадку із співбесідою чи діловою зустріччю. На таких подіях стиль одягу та акуратність зачіски може багато розповісти про потенційного працівника.

Тож слід ретельно врахувати усе і належно підготуватися до співбесіди, щоб справити якомога краще враження і отримати ту омріяну посаду.

Ранок у Великому Місті у цьому допоможе.

Що одягнути на співбесіду жінці?

Діловий костюм

З кожним роком ділові костюми для жінок стають все більш популярними.

Без сумнівів обирай цей варіант, якщо хочеш наголосити на своєму відмінному смаку та елегантності.

Також діловий костюм допоможе тобі відчувати себе на співбесіді значно впевненіше.

Ти тільки спробуй.

Сукня

Сукня особливо доречною буде для теплої пори року.

Проте варто обрати модель довжини міді, тобто до або нижче колін, із неглибоким або повністю закритим декольте.

Так ти доведеш, що знаєш діловий дрес-код і вмієш одягатися відповідно ситуації.

І пам’ятай:

перш ніж іти на співбесіду, збери якомога більше інформації про правила компанії;

найкраще для співбесіди підійдуть нейтральні тони – бежевий, синій, чорний, коричневий, сірий, білий;

не варто одягати всі свої прикраси водночас;

уникай одягу з тканин, які можуть легко зім’ятися;

віддай перевагу зручному взуттю;

волосся краще зібрати або акуратно вкласти;

орієнтуйся на природність при виборі макіяжу

Що одягнути на співбесіду чоловікові?

Класика і тільки класика

Що стосується чоловіків, одяг для співбесіди не повинен створювати особливого клопоту. Ділове вбрання – це старий добрий костюм.

До речі, останнім часом він зазнав змін у бік меншої суворості, і тепер його можна одягнути з білою або чорною футболкою.

Проте є деякі, правила, які слід врахувати:

зазирни у корпоративний дрес-код омріяної компанії;

найкраще для співбесіди підійдуть костюми приглушених і темних кольорів;

що мінімалістичніша краватка, то доречніше вона виглядатиме;

колір шкарпеток має відповідати кольору штанів та піджака;

не забувай про акуратність свого зовнішнього вигляду.

Ну, і наостанок, правило, яке акутально для всіх статей та часів:

Найголовніше — не загубити у тих ділових костюмах себе та свою унікальність і проявити її на співбесіді.

Успіхів! Тепер все точно вдасться!

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Фото: Pexels

Софія Сукач

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