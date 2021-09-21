Українських олігархів почнуть контролювати? Чого чекати від гучного закону

Не встигла з’явитися новина про систему моніторингу олігархів від Ради Національної безпеки і оборони, як інтернет вибухнув численними припущеннями та обуреннями.

У РНБО декларують: інформаційно-аналітичну систему створили для реалізації так званого антиолігархічного закону, який нині готується до голосування Верховною радою у другому читанні.

Тож поки депутати доопрацьовують документ, маємо час проаналізувати разом з експертами, чого очікувати — реальної боротьби з олігархами чи замилювання ока та вибіркового правосуддя?

Питання до закону

Хоч профільний комітет вже рекомендував Верховній Раді ухвалити документ про деолігархізацію в цілому, але уповноважена з прав людини Людмила Денисова вказує на порушення Конституції України.

Та застерігає, мовляв, до кола осіб, які можуть бути внесені в реєстр олігархів, ризикують потрапити представники середнього бізнесу.

Нині проект закону знаходиться на розгляді Венеціанської комісії, яка надає висновки про відповідність законопроектів європейським стандартам та цінностям.

Хто ж такий олігарх відповідно до законопроекту?

Отже, попередньо в законопроекті передбачені чотири ознаки олігарха.

Але щоб потрапити під статус олігарха за рішенням РНБО, необхідно відповідати щонайменше трьом з критеріїв.

Політолог Володимир Фесенко каже:

“Вони мають зібрати інформацію про потенційних кандидатів. От є наприклад норма — про те, що може претендувати до реєстру олігархів людина, яка має статки вартістю не менше 1 млн неоподаткованого мінімуму, трошки менше 100 млн доларів. Але однієї ознаки мало, треба дивитися хто є власником мас-медіа, причому не тільки загально національних, а й регіональних. Зокрема є деякі люди у ВР, вони беруть участь у політичному житті — це теж ознака олігарха за законопроектом. Ще є четверта ознака — це монопольний статус компанії, які належать олігарху — це або природна монополія або монополія на окремих ринках”.

До другого читання в законопроекті розтлумачили термін “представник олігарха” — це особа, яка проводить зустрічі, розмови з публічними службовцями від імені та/або в інтересах олігарха.

У реєстр олігархів планують додати інформацію про юридичних осіб, кінцеву вигоду від яких отримує “олігарх”, та про осіб та партії, на політичну діяльність яких він давав кошти.

Обмеження для олігархів

Щодо обмежень, до другого читання законодавці внесли пункт — олігархам заборонятимуть фінансувати політичну агітацію, мітинги і демонстрації з політичними вимогами.

Політолог Володимир Фесенко вважає ухвалення закону і впровадження системи моніторингу щодо олігархів — рухом у правильному напрямку для вирішення проблеми взаємопроникнення великих грошей і великой політики.

Однак, все залежить від того, як закон буде реалізований на практиці.

Детальніше про це дивіться у сюжеті Ксенії Богуславської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи вдарять таки по українських олігархах.

Фото: Офіційний вебпортал парламенту України

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