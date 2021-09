Українських олігархів почнуть контролювати? Чого чекати від гучного закону

Не встигла з’явитися новина про систему моніторингу олігархів від Ради Національної безпеки і оборони, як інтернет вибухнув численними припущеннями та обуреннями.

У РНБО декларують: інформаційно-аналітичну систему створили для реалізації так званого антиолігархічного закону, який нині готується до голосування Верховною радою у другому читанні.

Тож поки депутати доопрацьовують документ, маємо час проаналізувати разом з експертами, чого очікувати — реальної боротьби з олігархами чи замилювання ока та вибіркового правосуддя?

Хоч профільний комітет вже рекомендував Верховній Раді ухвалити документ про деолігархізацію в цілому, але уповноважена з прав людини Людмила Денисова вказує на порушення Конституції України.

Нині проект закону знаходиться на розгляді Венеціанської комісії, яка надає висновки про відповідність законопроектів європейським стандартам та цінностям.

Отже, попередньо в законопроекті передбачені чотири ознаки олігарха.

Але щоб потрапити під статус олігарха за рішенням РНБО, необхідно відповідати щонайменше трьом з критеріїв.

Політолог Володимир Фесенко каже:

“Вони мають зібрати інформацію про потенційних кандидатів. От є наприклад норма — про те, що може претендувати до реєстру олігархів людина, яка має статки вартістю не менше 1 млн неоподаткованого мінімуму, трошки менше 100 млн доларів. Але однієї ознаки мало, треба дивитися хто є власником мас-медіа, причому не тільки загально національних, а й регіональних. Зокрема є деякі люди у ВР, вони беруть участь у політичному житті — це теж ознака олігарха за законопроектом. Ще є четверта ознака — це монопольний статус компанії, які належать олігарху — це або природна монополія або монополія на окремих ринках”.

До другого читання в законопроекті розтлумачили термін “представник олігарха” — це особа, яка проводить зустрічі, розмови з публічними службовцями від імені та/або в інтересах олігарха.

Щодо обмежень, до другого читання законодавці внесли пункт — олігархам заборонятимуть фінансувати політичну агітацію, мітинги і демонстрації з політичними вимогами.

Політолог Володимир Фесенко вважає ухвалення закону і впровадження системи моніторингу щодо олігархів — рухом у правильному напрямку для вирішення проблеми взаємопроникнення великих грошей і великой політики.

Однак, все залежить від того, як закон буде реалізований на практиці.

Детальніше про це дивіться у сюжеті Ксенії Богуславської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи вдарять таки по українських олігархах.

Фото: Офіційний вебпортал парламенту України

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.