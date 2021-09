Привітання з Днем ангела Михайла: проза, вірші та картинки

19 вересня чоловіки на ім’я Михайло святкують День ангела. Ранок у Великому Місті зібрав з цієї нагоди найкращі привітання у прозі, віршах та листівки. Шукай їх нижче.

День ангела за церковним календарем Михайли святкують 78 разів на рік.

Хай же Міші життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель

Хай буде з тобою завжди!

Щоб ти кожної миті відчував

Богородиці щиру опіку.

Бог з неба тобі хай дарує

Щастя, здоров’я і довгого віку.

***

В іменини Михайлу побажаю

Щастя і тепла, земного раю.

Благодать хай спуститься з небес

І сповнить життя великих чудес!

Нехай твої збуваються бажання,

У людей завжди мати визнання!

Смутку ніколи тобі не знати,

І все, що хочеш, досягати!

***

Михайло – ти у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

Нині в гарної людини –

Найкрутіші іменини.

Будуть в тебе подарунки,

Привітання й поцілунки.

Я приєднуюсь до всього,

Хай в житті все буде кльово!

Хай здоров’я не підводить,

Й грошенята хай підходять!

Вітаю З Днем ангела!

***

Хай гарний урожай життя дарує,

Любов та Віра у душі живуть.

Сьогодні Ангел в небесах святкує

І ти, Михайло про свято не забудь.

Хай Ангел захистить від всього злого,

Дарує щастя чарівний розмай,

Добра, Надії, помочі від Бога,

І чистий та безхмарний небокрай.

Вітаємо тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч, і в хвилини радості, і в хвилини смутку, любові і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою буде радіти.

***

Сьогодні у тебе День Ангела. Приймай мої поздоровлення. Я бажаю тобі міцного здоров’я, багато сил і енергії, море радості і океан фінансового благополуччя. Нехай твоє життя буде казковим. Я бажаю тобі не сидіти на місці, багато подорожувати, знайомитися з новими людьми і розкривати нові грані

***

Нехай кожна мить твого життя, Міша, буде наповнене неземним щастям, блискучим успіхом і бадьорістю духу! Нехай рідні і близькі завжди будуть поруч, дарують тобі свою любов і заряджають позитивом! Крокуй впевнено вперед до своїх цілей і знай, що все вийде!

***

Дорогий наш Михайло! Бажаємо тобі завжди залишатися такою ж мужньою людиною з невичерпною енергією, силою духу, і величезною працездатністю. Ніколи не впадай у відчай і не пасуй перед труднощами, твоя розсудливість, жвавий розум і цілеспрямованість допоможуть вирішити будь-яку життєву проблему. Бажаємо до будь-якої справи підходити не тільки з відповідальність, а й з позитивним настроєм, і тоді у тебе все вийде.

***

Михайло, вітаємо тебе з днем іменин! У цей день хочеться побажати тобі чогось особливого, наприклад, крил за спиною, як у твого ангела! Тоді ти зможеш ще більше закривати від бід своїх рідних і зможеш в будь-яку хвилину опинитися поруч з другом, який опинився в біді! Найголовніше, щоб вони не стали для тебе важкою ношею!

Нехай під крилами своїми

твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

і долю добру хай пошле.

***

Вітаю тебе, Міша. Нехай невідома сила завжди веде тебе по вірному шляху, нехай міцним і впевненим залишається твій внутрішній стрижень. Михайле, бажаю успішних творчих пошуків і результативної роботи в будь-якому напрямку.

***

Чудовий хлопець – Михайло, приймай скоріше привітання. Нехай фрагменти твоєму житті складаються в одну яскраву, барвисту, веселу мозаїку. Бажаю бадьорості і сил, здоров’я, любові, успіху і достатку.

***

Міша, дорогий! Вітаю тебе з іменинами! Бажаю бути завжди бадьорим, мудрим і чесним по відношенню до себе самого і всіх оточуючих!

***

З Днем Ангела тебе, бажаю тобі ніколи не здаватися. Нехай твій Ангел Охоронець допомагає тобі летіти, коли твої крила опускаються вниз!

***

Тепер ти знаєш, як привітати з Днем ангела Михайла. Зберігай привітання та надсилай власнику цього імені.

