Аби не зіпсувався до літа: як правильно зберігати часник

Як правильно зберігати часник, щоб він довго залишався свіжим, смачним і корисним?

Цей спосіб – класика, яка дійшла до нас із давніх-давен.

Усе просто: сплети косу з висушених стебел та голівок часнику – і підвісь у сухому темному приміщенні. Наприклад, у коморі або кухонній шафи. Так він точно долежить до весни.

А якщо вирішиш влаштувати вечорниці в українському стилі – такі коси стануть ще й чудовим декором.

Цей спосіб надійний, але потребує певної вправності. Адже з першого разу зробити часнику акуратну «зачіску» виходить не в усіх.

Усе просто. Висушені головки часнику розклади по скляних банках, кожен шар щедро пересип сіллю.

Зверху додай мінімум 2 см солі – і щільно закрий поліетиленовою кришкою.

Зберігай у кухонній шафці або чи в іншому темному й сухому місці.

Зніми верхній шар часникового лушпиння та обріж коріння.

Після цього розтопи парафин на водяній бані та по черзі опусти в нього кожну голівку.

Дай підсохнути і склади в картонну хоробку в кілька шарів. Тримай у підвалі або іншому прохолодному місці.

Цей спосіб не дасть часнику псуватися аж до самого літа, оскільки під шаром парафіну накопичується вуглекислий газ, що вбиває шкідливі мікроби.

Крім того, під такою «шубкою» часник не сохне і почувається просто чудово.

Ще один спосіб зберігання часнику – в борошні. Воно добре поглинає зайву вологу, завдяки чому продукт не псується.

Насип товстий шар борошна на дно каструлі або банки.

Обваляй кожну голівку, акуратно склади шарами та добряче присип борошном ще й зверху.

Закрий кришкою та постав у прохолодне місце.

Почисть зубчики часнику від лушпиння, додай улюблені спеції (добре підходять зерна гірчиці, паприка та чорний молотий перець) і залий олією доверху.

Таким чином ти не лише збережеш корисні зубчики, але й отримаєш ароматну часникову олію, яку можна використовувати для заправки салатів.

Кожну голівку часнику оберни в кілька шарів харчової плівки так, щоб під неї не потрапляло повітря.

Цей простий спосіб захистить продукт від висихання і дасть йому можливість спокійно лежати до весни, а то й до літа.

Ще один спосіб надовго зберегти часник свіжим – зробити з нього приправу.

Для цього почисть зубчики часнику і приблизно півгодини суши в духовці при температурі 55 градусів. Вони мають стати хрусткими.

Після цього дай охолонути, перемели в кавомолці чи блендері – і зберігай у плотно закритому посуді.

