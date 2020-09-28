Цілющий часник: чому його варто їсти щодня

Ще у Стародавньому Єгипті часник входив до раціону будівельників, адже вважалося, що він надає сил. Які ще корисні властивості часнику відкрили з тих часів, читай уже зараз.
Ранок у Великому Місті знає, чим тебе здивувати. Тому підготував корисний матеріал. Можливо, після нього ти введеш і у свій раціон часник.
Корисні властивості часнику
Часник – це трав’яниста рослина, яка належить до сімейства цибулевих. У ній містяться сірчані сполуки, які запобігають утворенню тромбів.
Тобто часник або засоби на його основі рекомендують для розрідження крові.
Свіжий часник значно корисніший, ніж зварений, підсмажений чи спечений, адже лише у своєму природньому стані він зберігає всі корисні властивості та вітаміни.
Отож, якими корисними властивостями володіє часник:
- Він корисний для серцево-судинної системи
- Зміцнює імунінітет
- Сприяє кровообігу
- Очищує кров від токсинів
- Діє як протизапальний засіб. Допомагає зменшити біль
- Стимулює мозкову активність
- Зменшує ризик появи ракових захворювань
- Пришвидшує процес травлення
Щоб часник приносив лише користь, достатньо з’їдати на день кілька зубчиків. Та якщо у тебе є певні проблеми зі шлунком, то з ним краще буде обережним. Не варто надто захоплюватись.
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Тепер ти знаєш усе про корисні властивості часнику. Бери їх до уваги і додавай цю диво-рослину до свого щоденного раціону, щоб твій імунітет був стійкішим до різних вірусів.
Нагадаємо, раніше ми показували, як швидко почавити часник – лайфхаки.
Фото: Unsplash
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28.09.2020 20:36
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