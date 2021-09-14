Met Gala 2021: неймовірні образи зірок з червоної доріжки

В ніч з 13 на 14 вересня у Нью-Йоркському музеї Метрополітен відбувся довгоочікуваний бал Met Gala 2021.
На нього чекали довго, адже минулоріч головна червона доріжка світу моди не відбулася через пандемію коронавірусі.
Met Gala – одна з найбільш визначних подій у світі шоу-бізнесу. Тож можливості показати себе в усій красі не втратили численні селебрітіс.
Цьогоріч темою балу стала американська мода.
Гості приходили в нарядах американських дизайнерів, багато хто з них відтворив у своєму вбранні знакові національні символи.
Хто і в чому прийшов – дивіться в галереї
Кім Кардашян
Емілі Ратаковскі
Кайлі Дженнер
Серена Вільямс
J Balvin
Кім Петрас
Ріанна
Біллі Айліш
Джастін і Хейлі Бібер
If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.
14.09.2021 16:00
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkxIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iSUNUVl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9ImljdHYudWEiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19pY3R2X2NvbnRlbnRfYmFubmVyIC0tPg0KPGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2Mjc4MTkxLTAnIHN0eWxlPSdoZWlnaHQ6NDAwcHg7IHdpZHRoOjU4MHB4Oyc+DQo8c2NyaXB0Pg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2Mjc4MTkxLTAnKTsgIH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=