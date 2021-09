Met Gala 2021: неймовірні образи зірок з червоної доріжки

В ніч з 13 на 14 вересня у Нью-Йоркському музеї Метрополітен відбувся довгоочікуваний бал Met Gala 2021.

На нього чекали довго, адже минулоріч головна червона доріжка світу моди не відбулася через пандемію коронавірусі.

Met Gala – одна з найбільш визначних подій у світі шоу-бізнесу. Тож можливості показати себе в усій красі не втратили численні селебрітіс.

Цьогоріч темою балу стала американська мода.

Гості приходили в нарядах американських дизайнерів, багато хто з них відтворив у своєму вбранні знакові національні символи.

