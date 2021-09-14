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ICTV Ранок 14.09.2021 16:00
14.09.2021 16:00
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Met Gala 2021: неймовірні образи зірок з червоної доріжки

Met Gala 2021: неймовірні образи зірок з червоної доріжки

В ніч з 13 на 14 вересня у Нью-Йоркському музеї Метрополітен відбувся довгоочікуваний бал Met Gala 2021.

На нього чекали довго, адже минулоріч головна червона доріжка світу моди не відбулася через пандемію коронавірусі.

Met Gala одна з найбільш визначних подій у світі шоу-бізнесу. Тож можливості показати себе в усій красі не втратили численні селебрітіс.

Цьогоріч темою балу стала американська мода.

Гості приходили в нарядах американських дизайнерів, багато хто з них відтворив у своєму вбранні знакові національні символи.

Хто і в чому прийшов – дивіться в галереї

Кім Кардашян

Емілі Ратаковскі

Кайлі Дженнер

Серена Вільямс

J Balvin

Кім Петрас

Ріанна

Біллі Айліш

Джастін і Хейлі Бібер

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Теги: Біллі Айліш, Емілі Ратаковскі, зірки, Кім Кардашьян, Кайлі Дженнер, Ріанна
14.09.2021 16:00



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