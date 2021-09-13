Заговори англійською швидко! ТОП-100 найуживаніших слів

Вчити англійську просто, головне – знайти в собі сили і почати це робити! Ранок у Великому Місті вирішив тобі допомогти і підготував ТОП-100 найуживаніших англійських слів.
100 популярних англійських слів
Англійська мова налічує приблизно 250 тисяч слів, а за оксофордським словником – близько 600 тисяч. Однак ти почни хоча б із сотні. Далі – буде більше.
- Hello [həˈləʊ] – привіт
- Thanks [θæŋks] – спасибі
- Address [əˈdres] – адреса
- Street [striːt] – вулиця
- House [haʊs] – будинок
- Cup [kʌp] – чашка
- Underground/metro [ˌʌndəˈɡraʊnd], [ˈmet.rəʊ] – метро
- Live [lɪv] – жити
- Beautiful [ˈbjuːtɪfl] – красивий
- After [ˈæftər] – після
- Before [bɪˈfɔːr] – раніше
- Again [əˈɡen] – знову
- Breakfast [ˈbrekfəst] – сніданок
- Lunch [lʌntʃ] – обід
- Supper/dinner [ˈsʌp.ər], [ˈdɪnə(r)] – вечеря
- Food [fuːd] – їжа
- Airplane [ˈeə.pleɪn] – літак
- Always [ˈɔːlweɪz] – завжди
- Family [ˈfæməli] – сім’я
- And [ənd] – і
- Any [ˈeni] – будь-який
- Child [tʃaɪld] – дитина
- Good [ɡʊd] – добре
- Bad [bæd] – погано/ий
- Bag [bæɡ] – сумка
- Toilet [ˈtɔɪlət] – туалет
- Bathroom [ˈbɑːθruːm] – ванна кімната
- Water [ˈwɔːtər] – вода
- Sun [sʌn] – сонце
- Bus [bʌs] – автобус
- Car [kɑː(r)] – автомобіль
- Work [wɜːrk] – робота
- Body [ˈbɒdi] – тіло
- Hand [hænd] – рука
- Head [hed] – голова
- Leg [leɡ] – нога
- See [siː] – бачити
- Watch [wɑːtʃ] – дивитися
- listen [ˈlɪsn] – слухати
- Lose [luːz] – загубити
- Please [pliːz] – будь ласка
- Park [pɑːrk] – парк
- Apartment [əˈpɑːtmənt] – квартира
- Shop [ʃɒp] – магазин
- Vegetables [ˈvedʒ.tə.bl̩] – овочі
- Fruits [fruːt] – фрукти
- Clothing [ˈkləʊðɪŋ] – одяг
- Open [ˈəʊpən] – відкривати
- Close [kləʊz] – зачинити
- Window [ˈwɪndəʊ] – вікно
- Cook [kʊk] – куховарити
- Love [lʌv] – любити
- Like [laɪk] – подобатися
- Country [ˈkʌntri] – країна
- Question [ˈkwestʃən] – запитання
- Mother [ˈmʌðər] – мама
- Dad [dæd] – тато
- Room [ruːm] – кімната
- Toothbrush [ˈtuːθ.brʌʃ] – зубна щітка
- Because [bɪˈkəz] – тому що
- Best [best] – найкращий
- Business [ˈbɪznəs] – бізнес
- Woman [ˈwʊmən] – жінка
- Man [mæn] – чоловік
- Right [raɪt] – право/праворуч
- Left [left] – ліво/ліворуч
- Big [bɪɡ] – великий
- Little [ˈlɪtl] – маленький
- Young [jʌŋ] – молодий/молодший
- Day [deɪ] – день
- Health [helθ] – здоров’я
- Birthday [ˈbɜːrθdeɪ] – день народження
- Book [bʊk] – книга
- Hour [ˈaʊər]– година
- Buy [baɪ] – купити
- Money [ˈmʌni] – гроші
- Boy [bɔɪ] – хлопець
- Girl [ɡɜːrl] – дівчина
- Air [er]– повітря
- People [ˈpiːpl] – люди
- Life [laɪf] – життя
- Week [wiːk]– тиждень
- Cinema [ˈsɪnəmə] – кінотеатр
- Ticket [ˈtɪkɪt] – квиток
- Clock [klɑːk] – годинник
- Coffee [ˈkɔːfi]– кава
- Tea [tiː]– чай
- Computer [kəmˈpjuːtər] – комп’ютер
- Face [feɪs] – обличчя
- Use [juːz] – використовувати
- Say [seɪ] – казати
- Friend [frend] – друг
- Want [wɑːnt] – хотіти
- Month [mʌnθ] – місяць
- Side [saɪd] – сторона
- Year [jɜː(r)] – рік
- Education [ˌedʒuˈkeɪʃn] – освіта
- Morning [ˈmɔːrnɪŋ] – ранок
- Do [du] – робити
- Goodbye [ˌɡʊdˈbaɪ] – до побачення
Окрім цих слів, слід додати: I (ай) – я, you (ю) – ти, we (ві) – ми, he (хі) – він, she (ші) – вона, it (іт) – це.
Ось такий набір найпопулярніших англійських слів. Щоб краще їх запам’ятати, рекомендуємо час від час повторювати.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як вчити англійську мову з дитиною.
Фото: Pexels