Заговори англійською швидко! ТОП-100 найуживаніших слів

Вчити англійську просто, головне – знайти в собі сили і почати це робити! Ранок у Великому Місті вирішив тобі допомогти і підготував ТОП-100 найуживаніших англійських слів.

100 популярних англійських слів

Англійська мова налічує приблизно 250 тисяч слів, а за оксофордським словником – близько 600 тисяч. Однак ти почни хоча б із сотні. Далі – буде більше.

Hello [həˈləʊ] – привіт Thanks [θæŋks] – спасибі Address [əˈdres] – адреса Street [striːt] – вулиця House [haʊs] – будинок Cup [kʌp] – чашка Underground/metro [ˌʌndəˈɡraʊnd], [ˈmet.rəʊ] – метро Live [lɪv] – жити Beautiful [ˈbjuːtɪfl] – красивий After [ˈæftər] – після Before [bɪˈfɔːr] – раніше Again [əˈɡen] – знову Breakfast [ˈbrekfəst] – сніданок Lunch [lʌntʃ] – обід Supper/dinner [ˈsʌp.ər], [ˈdɪnə(r)] – вечеря Food [fuːd] – їжа Airplane [ˈeə.pleɪn] – літак Always [ˈɔːlweɪz] – завжди Family [ˈfæməli] – сім’я And [ənd] – і Any [ˈeni] – будь-який Child [tʃaɪld] – дитина Good [ɡʊd] – добре Bad [bæd] – погано/ий Bag [bæɡ] – сумка Toilet [ˈtɔɪlət] – туалет Bathroom [ˈbɑːθruːm] – ванна кімната Water [ˈwɔːtər] – вода Sun [sʌn] – сонце Bus [bʌs] – автобус Car [kɑː(r)] – автомобіль Work [wɜːrk] – робота Body [ˈbɒdi] – тіло Hand [hænd] – рука Head [hed] – голова Leg [leɡ] – нога See [siː] – бачити Watch [wɑːtʃ] – дивитися listen [ˈlɪsn] – слухати Lose [luːz] – загубити Please [pliːz] – будь ласка Park [pɑːrk] – парк Apartment [əˈpɑːtmənt] – квартира Shop [ʃɒp] – магазин Vegetables [ˈvedʒ.tə.bl̩] – овочі Fruits [fruːt] – фрукти Clothing [ˈkləʊðɪŋ] – одяг Open [ˈəʊpən] – відкривати Close [kləʊz] – зачинити Window [ˈwɪndəʊ] – вікно Cook [kʊk] – куховарити Love [lʌv] – любити Like [laɪk] – подобатися Country [ˈkʌntri] – країна Question [ˈkwestʃən] – запитання Mother [ˈmʌðər] – мама Dad [dæd] – тато Room [ruːm] – кімната Toothbrush [ˈtuːθ.brʌʃ] – зубна щітка Because [bɪˈkəz] – тому що Best [best] – найкращий Business [ˈbɪznəs] – бізнес Woman [ˈwʊmən] – жінка Man [mæn] – чоловік Right [raɪt] – право/праворуч Left [left] – ліво/ліворуч Big [bɪɡ] – великий Little [ˈlɪtl] – маленький Young [jʌŋ] – молодий/молодший Day [deɪ] – день Health [helθ] – здоров’я Birthday [ˈbɜːrθdeɪ] – день народження Book [bʊk] – книга Hour [ˈaʊər]– година Buy [baɪ] – купити Money [ˈmʌni] – гроші Boy [bɔɪ] – хлопець Girl [ɡɜːrl] – дівчина Air [er]– повітря People [ˈpiːpl] – люди Life [laɪf] – життя Week [wiːk]– тиждень Cinema [ˈsɪnəmə] – кінотеатр Ticket [ˈtɪkɪt] – квиток Clock [klɑːk] – годинник Coffee [ˈkɔːfi]– кава Tea [tiː]– чай Computer [kəmˈpjuːtər] – комп’ютер Face [feɪs] – обличчя Use [juːz] – використовувати Say [seɪ] – казати Friend [frend] – друг Want [wɑːnt] – хотіти Month [mʌnθ] – місяць Side [saɪd] – сторона Year [jɜː(r)] – рік Education [ˌedʒuˈkeɪʃn] – освіта Morning [ˈmɔːrnɪŋ] – ранок Do [du] – робити Goodbye [ˌɡʊdˈbaɪ] – до побачення

Окрім цих слів, слід додати: I (ай) – я, you (ю) – ти, we (ві) – ми, he (хі) – він, she (ші) – вона, it (іт) – це.

Ось такий набір найпопулярніших англійських слів. Щоб краще їх запам’ятати, рекомендуємо час від час повторювати.

Фото: Pexels

