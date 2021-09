Google колись створили два студенти? Історія легендарної компанії

Компанія Google святкує День народження. Сьогодні йому виповнюється 23 роки.

З цієї нагоди ми вирішили розповісти про історію найбільшої пошукової системи у світі.

У світі, мабуть, немає людини, яка б не чула про цей пошуковик.

Однак, мало хто знає, що компанія Google спершу була лише темою для дисертації двох студентів.

Як із наукового проєкту вийшла компанія з мільярдними статками?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, який із брендів кращий: Apple чи Samsung.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.