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Video: Google колись створили два студенти? Історія легендарної компанії

Компанія Google святкує День народження. Сьогодні йому виповнюється 23 роки. З цієї нагоди ми вирішили розповісти про історію найбільшої пошукової системи у світі. У світі, мабуть, немає людини, яка б не чула про цей пошуковик. [read_more_news] Однак, мало хто знає, що компанія Google спершу була лише темою для дисертації двох студентів. Як із наукового проєкту вийшла компанія з мільярдними статками? Дивіться у відео. Нагадаємо, раніше ми розповідали, який із брендів кращий: Apple чи Samsung. Фото: Unsplash

Google колись створили два студенти? Історія легендарної компанії
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Компанія Google святкує День народження. Сьогодні йому виповнюється 23 роки.

З цієї нагоди ми вирішили розповісти про історію найбільшої пошукової системи у світі.

У світі, мабуть, немає людини, яка б не чула про цей пошуковик.

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Однак, мало хто знає, що компанія Google спершу була лише темою для дисертації двох студентів.

Як із наукового проєкту вийшла компанія з мільярдними статками?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, який із брендів кращий: Apple чи Samsung.

Фото: Unsplash

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ICTV / Ранок / Google колись створили два студенти? Історія легендарної компанії / 27.09.2021 11:47
27.09.2021 11:47

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