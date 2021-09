7 помилок у мейк-апі, які вас старять

Які помилки в макіяжі роблять жінку візуально старшою та як їх уникнути.

Макіяж може приховати недоліки та підкреслити твою природну красу. А може – додати 3, 5, а то й 10 років.

Як цього уникнути – розповідаємо в матеріалі.

Використання занадто щільних тональних засобів часто призводить небажаного ефекту. Ти можеш ненавмисно підкреслити зморшки та інші недоліки шкіри.

Саме тому нерівності і почервоніння краще точечно маскувати консилером. А загальний тон створити напівпрозорим флюїдом або BB-кремом.

Забагато пудри

Тож щоб позбутися жирного блиску протягом дня, краще використовуй спеціальні матувальні серветки. Вони ефективно вбирають жир і зовсім не пошкоджують макіяж.

Кілька шарів туші

Не накладай 2, тим більше – 3 шари туші. Краси це тобі точно не додасть, навпаки – зробить погляд важким і втомленим.

Більше того, така «штукатурка» може легко осипатись, вкривши ділянку під очима вуаллю темного пилу.

Замість зайвого шару туші краще підведи очі карандашем або закрути вії спеціальним гаджетом.

Занадто чіткі брови

Дуже різкі, геометричні лінії в мейк-апі різко додають віку. Тому від підкреслено чіткого контруру брів краще відмовитися. Інакше ризикуєш виглядати занадото суворо.

Також давно не актуальні й тонкі брови-ниточки. Така форма виглядає аж занадто старомодно, щоб її носити у 2020 році.

Підводка нижньої повіки

Чітко підведені нижні повіки візуально звужують очі та акцентують непотрібну увагу на зморшках і мішках під очима.

Аби підкреслити очі, краще заміни чорну підводку на бежеву або коричневу. А лінії намагайся розтушувати і зробити плавними.

Це допоможе відкрити погляд і зробити його більш свіжим.

Контур на губах

Читкий контур на губах – один із головних антитрендів модного мейку. Він не лише виглядає вульгарно, але й візуально старить.

На щастя, уникнути цього ефекту легко – достатньо пом`якшити лінію, добре розтушувавши карандаш.

Пересушена шкіра

На зневодненій шкірі будь-який макіяж виглядатиме погано, адже лише підкреслюватиме зморшки і розширені пори.

Тому не забувай щовечора знімати макіяж і добре зволожувати обличчя.

На пружну, сповнену вологою шкірі тон лягатиме рівніше. А можливо, у повсякденному житті й зовсім не знадобиться.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як виглядати молодше за свій вік.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.