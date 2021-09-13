7 помилок у мейк-апі, які вас старять

Які помилки в макіяжі роблять жінку візуально старшою та як їх уникнути.
Макіяж може приховати недоліки та підкреслити твою природну красу. А може – додати 3, 5, а то й 10 років.
Як цього уникнути – розповідаємо в матеріалі.
Ефект маски
Використання занадто щільних тональних засобів часто призводить небажаного ефекту. Ти можеш ненавмисно підкреслити зморшки та інші недоліки шкіри.
Саме тому нерівності і почервоніння краще точечно маскувати консилером. А загальний тон створити напівпрозорим флюїдом або BB-кремом.
Забагато пудри
Якщо в тебе є звичка постійно припудрюватися – час її позбутися. Адже товстий шар косметики не лише забиває пори та заважає шкірі дихати, але й некрасиво збирається у зморшках.
Тож щоб позбутися жирного блиску протягом дня, краще використовуй спеціальні матувальні серветки. Вони ефективно вбирають жир і зовсім не пошкоджують макіяж.
Кілька шарів туші
Не накладай 2, тим більше – 3 шари туші. Краси це тобі точно не додасть, навпаки – зробить погляд важким і втомленим.
Більше того, така «штукатурка» може легко осипатись, вкривши ділянку під очима вуаллю темного пилу.
Замість зайвого шару туші краще підведи очі карандашем або закрути вії спеціальним гаджетом.Також по темі: Смачний "анти-ейдж": 5 напоїв для тривалої молодості Секрети краси кореянок: як зберегти молодість на довгі роки Одяг, який старить: яких речей краще уникати
Занадто чіткі брови
Дуже різкі, геометричні лінії в мейк-апі різко додають віку. Тому від підкреслено чіткого контруру брів краще відмовитися. Інакше ризикуєш виглядати занадото суворо.
Також давно не актуальні й тонкі брови-ниточки. Така форма виглядає аж занадто старомодно, щоб її носити у 2020 році.
Підводка нижньої повіки
Чітко підведені нижні повіки візуально звужують очі та акцентують непотрібну увагу на зморшках і мішках під очима.
Аби підкреслити очі, краще заміни чорну підводку на бежеву або коричневу. А лінії намагайся розтушувати і зробити плавними.
Це допоможе відкрити погляд і зробити його більш свіжим.
Контур на губах
Читкий контур на губах – один із головних антитрендів модного мейку. Він не лише виглядає вульгарно, але й візуально старить.
На щастя, уникнути цього ефекту легко – достатньо пом`якшити лінію, добре розтушувавши карандаш.
Пересушена шкіра
На зневодненій шкірі будь-який макіяж виглядатиме погано, адже лише підкреслюватиме зморшки і розширені пори.
Тому не забувай щовечора знімати макіяж і добре зволожувати обличчя.
На пружну, сповнену вологою шкірі тон лягатиме рівніше. А можливо, у повсякденному житті й зовсім не знадобиться.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як виглядати молодше за свій вік.
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