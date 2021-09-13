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ICTV Ранок 13.09.2021 13:28
13.09.2021 13:28
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7 помилок у мейк-апі, які вас старять

7 помилок у мейк-апі, які вас старять

Які помилки в макіяжі роблять жінку візуально старшою та як їх уникнути.

Макіяж може приховати недоліки та підкреслити твою природну красу. А може – додати 3, 5, а то й 10 років.

Як цього уникнути – розповідаємо в матеріалі.

Ефект маски

Використання занадто щільних тональних засобів часто призводить небажаного ефекту. Ти можеш ненавмисно підкреслити зморшки та інші недоліки шкіри.

Саме тому нерівності і почервоніння краще точечно маскувати консилером. А загальний тон створити напівпрозорим флюїдом або BB-кремом.

Забагато пудри

Якщо в тебе є звичка постійно припудрюватися – час її позбутися. Адже товстий шар косметики не лише забиває пори та заважає шкірі дихати, але й некрасиво збирається у зморшках.

Тож щоб позбутися жирного блиску протягом дня, краще використовуй спеціальні матувальні серветки. Вони ефективно вбирають жир і зовсім не пошкоджують макіяж.

Кілька шарів туші

Не накладай 2, тим більше – 3 шари туші. Краси це тобі точно не додасть, навпаки – зробить погляд важким і втомленим.

Більше того, така «штукатурка» може легко осипатись, вкривши ділянку під очима вуаллю темного пилу.

Замість зайвого шару туші краще підведи очі карандашем або закрути вії спеціальним гаджетом.

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Занадто чіткі брови

Дуже різкі, геометричні лінії в мейк-апі різко додають віку. Тому від підкреслено чіткого контруру брів краще відмовитися. Інакше ризикуєш виглядати занадото суворо.

Також давно не актуальні й тонкі брови-ниточки. Така форма виглядає аж занадто старомодно, щоб її носити у 2020 році.

Підводка нижньої повіки

Чітко підведені нижні повіки візуально звужують очі та акцентують непотрібну увагу на зморшках і мішках під очима.

Аби підкреслити очі, краще заміни чорну підводку на бежеву або коричневу. А лінії намагайся розтушувати і зробити плавними.

Це допоможе відкрити погляд і зробити його більш свіжим.

Контур на губах

Читкий контур на губах – один із головних антитрендів модного мейку. Він не лише виглядає вульгарно, але й візуально старить.

На щастя, уникнути цього ефекту легко – достатньо пом`якшити лінію, добре розтушувавши карандаш.

молода дівчина фото

Пересушена шкіра

На зневодненій шкірі будь-який макіяж виглядатиме погано, адже лише підкреслюватиме зморшки і розширені пори.

Тому не забувай щовечора знімати макіяж і добре зволожувати обличчя.

На пружну, сповнену вологою шкірі тон лягатиме рівніше. А можливо, у повсякденному житті й зовсім не знадобиться.

Нагадаємо, раніше ми розповідали,  як виглядати молодше за свій вік.

Фото: Unsplash

Аліна Литвиненко

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Теги: секрети краси
13.09.2021 13:28



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