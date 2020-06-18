Як виглядати молодше за свій вік: 7 важливих секретів

Як виглядати молодше за свій біологічний вік? Що для цього робити і яких принципів у зачісці та макіяжі дотримуватися? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе секрети, які допоможуть залишатися юною красунею максимально довго.

Дотримуйся цих порад, і вік стане просто цифрою в паспорті, яка нічого не значить.

Як виглядати молодше, ніж ти є насправді

Позбутися зайвих кілограмів

Надмірна вага не тільки візуально робить людину старшою, але й справді пришвидшує процеси старіння організму.

Дослідження довели, що люди з зайвими кілограмами не лише виглядають, але й відчувають себе на 8 років дорослішими за своїх ровесників.

Одна з причин криється в тому, що через надмірну вагу порушується вироблення колагену в шкірі. Результат – втрата пружності та поява ранніх зморшок.

Добре висипатися

Якщо ти щоночі будеш спати 7-8 годин, то виглядатимеш значно молодше за своїх одноліток, які проводять у ліжку 6 і менше годин.

Без достатнього відпочинку на обличчі можуть з’явитися сліди втоми, синці під очима та ранні зморшки.

До речі, важливо не тільки те, скільки годин ти спиш, але й коли саме. Вкрай важливо бути в ліжку з 23.00 до 4.00. Адже саме в цей час виробляється гормон мелатонін, який відповідає за відновлення організму.

Спати треба в темряві – тільки тоді нормально вироблятиметься мелатонін. Якщо такої можливості немає –використовуй маску для сну.

«Неохайна» зачіска

Дещо «неохайна» зачіска з градуюванням та рваними кінчиками допоможе тобі виглядати ефектно та молодо.

Я от від бездоганних зачісок, де пригладжена кожна волосинка, після 40 років краще відмовитись.

Адже вони підкреслюють морщинки та інші недоліки шкіри.

Легкий тональний крем

Відмовся від щільного тонального крему, оскільки він забивається в пори та підкреслює зморшки. Для створення ідеального тону надай перевагу легкому BB-крему або флюїду.

Трохи рожевих рум’ян і хайлайтеру – і твоя шкіра одразу виглядатиме на кілька років молодше.

Правильний відтінок помади

Надай перевагу помадам пастельних кольорів, а також рожевим і кораловим відтінком. Можеш також додати свіжості за допомогою прозорого блиску.

А от червона помада більшості з нас надає віку, тож із нею радимо бути дуже обережною.

Густі брови

З віком брови втрачають свою природну густоту. Саме тому жінки з тонкими і світлими бровами виглядають старше.

Виправити становище допоможуть спеціальні сироватки для росту брів. Чудово допомагає і бюджетний засіб – рицинова олія.

А от від яскраво намальованих олівцем брів краще відмовитися – вони роблять твій образ несучасним і втомленим

Займатися коханням

Жінки, яка мають регулярне статеве життя та отримують оргазм, виглядають молодшими, енергійнішими і щасливішими.

А ще секс покращує циркуляцію крові в організмі і постачає шкірі кисень. У результаті зморшки стають менш помітними, а обличчя – свіжішим.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети краси кореянок.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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