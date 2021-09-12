Домашня аптечка: навіщо потрібен пульсоксиметр

Серед сучасних гаджетах, що допомагають відслідковувати стан здоров’я, важливе місце посідає пульсоксиметр.
Ранок у Великому Місті допоможе розібратись, що це за прилад і як правильно ним користуватись.
Навіщо потрібен пульсоксиметр
Пульсоксиметр — медичний прилад, призначений для вимірювання рівня насичення киснем капілярної крові (або сатурації).
Показник кількості кисню в крові надвичайно важливий для відслідковування роботи серцево-судинної, дихальної та інших систем організму.
Як працює пульсоксиметр
Зазвичай, він виглядає як датчик на палець.
На одній стороні знаходиться джерело світла, а на іншій датчик, що це світло поглинає.
Коли палець знаходиться в пульсоксиметрі, апарат випромінює світлові хвилі різної довжини через кров, що пульсує. Ці промені просвічують гемоглобін, по якому проходить кисень.
Далі пристрій видає зафіксовані дані й ми отримуємо рівень насиченості у відсотках.
Як правильно користуватись
Щоб отримати вірні дані, потрібно знати, як правильно користуватись приладом.
Кілька важливих моментів, яких необхідно дотримуватись:
- Не варто вставляти в прилад палець, який нафарбований лаком для нігтів. Це може вплинути на точність зчитування даних.
- Холодні руки чи низький тиск теж може дати збій апарату.
- Для точного вимірювання палець повинен бути добре зафіксований в пульсоксиметрі. Тут потрібна золота середина між надто туго і дуже вільно.
- Батарейки. Як не дивно, але це одна з головних причин, чому прилад може показувати невірні дані.
Проводьте вимірювання згідно з інструкцією.
Як оцінити результати
Після того, як ви поклали палець в пристрій і він зчитав інформацію про ваш організм, вам висвічуються результати.
Сатурація від 95% і вище вважається нормою для здорових людей.
Для дітей виміри можуь складати – 93-96%, а літніх людей – 94-98%.
Для людей, які палять цигарки чи пацієнтів з хронічними проблемами дихальних органів показник може варіюватись в межах – 92-95%;
90% і нижче – тривожна ознака, при якому необхідно негайно звертатися до лікарів.
Однак, пам’ятайте, що тільки лікар може точно розшифрувати дані і поставити діагноз.
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