Домашня аптечка: навіщо потрібен пульсоксиметр

Серед сучасних гаджетах, що допомагають відслідковувати стан здоров’я, важливе місце посідає пульсоксиметр.

Ранок у Великому Місті допоможе розібратись, що це за прилад і як правильно ним користуватись.

Пульсоксиметр — медичний прилад, призначений для вимірювання рівня насичення киснем капілярної крові (або сатурації).

Показник кількості кисню в крові надвичайно важливий для відслідковування роботи серцево-судинної, дихальної та інших систем організму.

Зазвичай, він виглядає як датчик на палець.

На одній стороні знаходиться джерело світла, а на іншій датчик, що це світло поглинає.

Коли палець знаходиться в пульсоксиметрі, апарат випромінює світлові хвилі різної довжини через кров, що пульсує. Ці промені просвічують гемоглобін, по якому проходить кисень.

Щоб отримати вірні дані, потрібно знати, як правильно користуватись приладом.

Кілька важливих моментів, яких необхідно дотримуватись:

Проводьте вимірювання згідно з інструкцією.

Після того, як ви поклали палець в пристрій і він зчитав інформацію про ваш організм, вам висвічуються результати.

Сатурація від 95% і вище вважається нормою для здорових людей.

Для дітей виміри можуь складати – 93-96%, а літніх людей – 94-98%.

Для людей, які палять цигарки чи пацієнтів з хронічними проблемами дихальних органів показник може варіюватись в межах – 92-95%;

Однак, пам’ятайте, що тільки лікар може точно розшифрувати дані і поставити діагноз.

