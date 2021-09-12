Домашня аптечка: навіщо потрібен пульсоксиметр

Серед сучасних гаджетах, що допомагають відслідковувати стан здоров’я, важливе місце посідає пульсоксиметр.

Ранок у Великому Місті допоможе розібратись, що це за прилад і як правильно ним користуватись.

Навіщо потрібен пульсоксиметр

Пульсоксиметр — медичний прилад, призначений для вимірювання рівня насичення киснем капілярної крові (або сатурації).

Показник кількості кисню в крові надвичайно важливий для відслідковування роботи серцево-судинної, дихальної та інших систем організму.

Як працює пульсоксиметр

Зазвичай, він виглядає як датчик на палець.

На одній стороні знаходиться джерело світла, а на іншій датчик, що це світло поглинає.

Коли палець знаходиться в пульсоксиметрі, апарат випромінює світлові хвилі різної довжини через кров, що пульсує. Ці промені просвічують гемоглобін, по якому проходить кисень.

Далі пристрій видає зафіксовані дані й ми отримуємо рівень насиченості у відсотках.

Як правильно користуватись

Щоб отримати вірні дані, потрібно знати, як правильно користуватись приладом.

Кілька важливих моментів, яких необхідно дотримуватись:

Не варто вставляти в прилад палець, який нафарбований лаком для нігтів. Це може вплинути на точність зчитування даних. Холодні руки чи низький тиск теж може дати збій апарату. Для точного вимірювання палець повинен бути добре зафіксований в пульсоксиметрі. Тут потрібна золота середина між надто туго і дуже вільно. Батарейки. Як не дивно, але це одна з головних причин, чому прилад може показувати невірні дані.

Проводьте вимірювання згідно з інструкцією.

Як оцінити результати

Після того, як ви поклали палець в пристрій і він зчитав інформацію про ваш організм, вам висвічуються результати.

Сатурація від 95% і вище вважається нормою для здорових людей.

Для дітей виміри можуь складати – 93-96%, а літніх людей – 94-98%.

Для людей, які палять цигарки чи пацієнтів з хронічними проблемами дихальних органів показник може варіюватись в межах – 92-95%;

90% і нижче – тривожна ознака, при якому необхідно негайно звертатися до лікарів.

Однак, пам’ятайте, що тільки лікар може точно розшифрувати дані і поставити діагноз.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про продукти, які знижують тиск.

Фото: Unsplash

Дарина Сіраш

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.