Чому з “Праведника” прибрали всі згадки про Росію? Цікаві факти про бойовик

Деякі фільми вимагають особливої підготовки і “Праведник” один з таких.
Заради зйомок у цьому бойовику актор Дензель Вашингтон спілкувався з людьми з психічними розладами, а акторка Хлоя Морец — з дівчатами, які займаються проституцією.
До речі, одразу дві частини стрічки “Праведник” будуть показувати у цю суботу на ICTV. Початок першої о 19.10.
Відповідальний акторський склад
На сюжеті про колишнього спецагента, який бореться зі злом не найдобрішими методами виросло не одне покоління.
З 1985 по 1989 роки мільйони людей щодня збиралися перед телевізорами, щоб подивитися серіал “Праведник”.
Кажуть, що актор Едвард Вудворт, який виконував в ньому головну роль був настільки переконливим, що деякі глядачі, коли бачили його в реальному житті, зверталися по допомогу, просили в нього захисту.
Про плани перезняти “Праведника” почали говорити ще у 2010 році і в перших анонсах головну роль віддавали Расселу Кроу. Але вже наприкінці 2011 стало відомо, що все-таки Дензель Вашингтон зіграє Роберта Маккола.
Дензель підійшов до цієї ролі з усією відповідальністю. За сюжетом його герой страждає на обсесивно-компульсивний розлад.
Кажуть, що для того, щоб зрозуміти, як це грати – актор особисто спілкувався з людьми, які мають цей психічний розлад.
Головну жіночу роль у фільмі теж мала грати інша акторка, а не Хлоя Морец.
За сюжетом, повія у фільмі мала бути віком 20+ і Хлоя, якій на час зйомок було лише 17 років, ну ніяк не вписувалася. Втім дівчина виявилася дуже наполегливою.
Сама акторка якось розповіла:
Я боролася за те, щоб прийти на прослуховування знову й знову. Особисто писала режисеру, що можу зіграти цю роль. Нарешті, одного дня, він зателефонував і сказав: “ти затверджена”.
Хлоя серйозно готувалася до зйомок. Щоб вжитися в образ, дівчина багато спілкувалася зі справжніми дівчатами за викликом.
Крім того, акторка зв’язалася з американською організацією «Діти ночі», діяльність якої спрямована на те, щоб допомагати малолітнім дівчатам зав’язати з проституцією і почати нове життя.
З “Праведника” були прибрані згадки про росіян?
У першій частині фільму праведник протистоїть серйозним російським мафіозі.
І це було зрозуміло абсолютно всім глядачам у світі, окрім самих росіян.
При перекладі для російського прокату з фільму прибрали всі згадки про те, що головні поганці у стрічці – це росіяни.
Навіть прізвище головного злодія Пушкін, вони змінили на Пушкевич.
А фінальну сцену, яка в оригіналі відбувала в Росії вони перенесли до Ірландії.Також по темі: "300 спартанців" звинуватили в пропаганді війни? Чим фільм не догодив Ірану "Блейд" знімали під марихуаною? Як головний актор фільму напав на режисера Актори "Трої" масово втрачали свідомість. Що ще залишилося за кадром легендарного фільму
Більше цікавинок про стрічку “Праведник” дивіться у сюжеті.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про зйомки фільму Петля Часу.
Фото: IMDb