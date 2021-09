Чому з “Праведника” прибрали всі згадки про Росію? Цікаві факти про бойовик

Деякі фільми вимагають особливої підготовки і “Праведник” один з таких.

Заради зйомок у цьому бойовику актор Дензель Вашингтон спілкувався з людьми з психічними розладами, а акторка Хлоя Морец — з дівчатами, які займаються проституцією.

До речі, одразу дві частини стрічки “Праведник” будуть показувати у цю суботу на ICTV. Початок першої о 19.10.

На сюжеті про колишнього спецагента, який бореться зі злом не найдобрішими методами виросло не одне покоління.

З 1985 по 1989 роки мільйони людей щодня збиралися перед телевізорами, щоб подивитися серіал “Праведник”.

Кажуть, що актор Едвард Вудворт, який виконував в ньому головну роль був настільки переконливим, що деякі глядачі, коли бачили його в реальному житті, зверталися по допомогу, просили в нього захисту.

Про плани перезняти “Праведника” почали говорити ще у 2010 році і в перших анонсах головну роль віддавали Расселу Кроу. Але вже наприкінці 2011 стало відомо, що все-таки Дензель Вашингтон зіграє Роберта Маккола.

Дензель підійшов до цієї ролі з усією відповідальністю. За сюжетом його герой страждає на обсесивно-компульсивний розлад.

Головну жіночу роль у фільмі теж мала грати інша акторка, а не Хлоя Морец.

За сюжетом, повія у фільмі мала бути віком 20+ і Хлоя, якій на час зйомок було лише 17 років, ну ніяк не вписувалася. Втім дівчина виявилася дуже наполегливою.

Сама акторка якось розповіла:

Хлоя серйозно готувалася до зйомок. Щоб вжитися в образ, дівчина багато спілкувалася зі справжніми дівчатами за викликом.

Крім того, акторка зв’язалася з американською організацією «Діти ночі», діяльність якої спрямована на те, щоб допомагати малолітнім дівчатам зав’язати з проституцією і почати нове життя.

У першій частині фільму праведник протистоїть серйозним російським мафіозі.

І це було зрозуміло абсолютно всім глядачам у світі, окрім самих росіян.

При перекладі для російського прокату з фільму прибрали всі згадки про те, що головні поганці у стрічці – це росіяни.

Навіть прізвище головного злодія Пушкін, вони змінили на Пушкевич.

А фінальну сцену, яка в оригіналі відбувала в Росії вони перенесли до Ірландії.

Більше цікавинок про стрічку “Праведник” дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про зйомки фільму Петля Часу.

Фото: IMDb

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.