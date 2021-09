Обережно, аб’юзери: хто це такі, як розпізнати і що робити

Кохання – прекрасне почуття, але може бути небезпечним.

Аб’юзні стосунки можуть зайти занадто далеко і принести не тільки моральні травми, а і фізичні.

Ранок у Великому Місті розповість про аб’юз та як його уникнути.

Аб’юз – від англ. «abuse» – насильство, образа, жорстоке поводження.

Аб’юзними стосунками називають принизливі взаємини між «тираном» і «жертвою».

Перший постійно маніпулює «жертвою» за допомогою грошей, шантажу, погроз і фізичної агресії, також знущається морально, а другий, через ряд причин, не може вийти з цих стосунків.

Такі взаємини є базисом домашнього насилля.

Аб’юзером може бути не тільки твоя друга половинка, а й друг, начальник, сусід, будь-хто. Переважно жертвами такої поведінки стають жінки.

Якщо ти помічаєш, що твоя друга половинка тобі недовіряє, постійно перевіряє твій телефон та забороняє зустрічатися з друзями, це має бути «першим дзвіночком», що перед тобою аб’юзер.

Для них існує правило «найкращий захист – це напад», тому вони постійно будуть звинувачувати тебе в своїх діях, невдачах, поразках.

Аб’юзерами стають люди з комплексами та психологічними травмами.

Вони могли бачити подібну модель поведінки в дитинстві, тому не знають, як вести себе по-іншому.

Ці люди зазвичай невпевнені у собі, тому завжди самостверджуються за чужий рахунок.

— Сьогодні аб’юзерством називають звичайні конфлікти, коли партнер виражає свою думку і каже: «не хочу», «мені це не подобається», але це не є емоціональним насиллям, це звичайні конфлікти, без яких не можна обійтися в жодних стосунках, — зазначає психолог Роман Мельниченко.

— Шансів, що аб’юзер зміниться, дуже мало. Він повинен працювати над собою, ходити на терапії, але це може не допомогти, адже така людина дуже імпульсивна і не може себе контролювати.

Ви можете протистояти аб’юзеру в тому випадку, якщо навчитеся маніпулювати краще, ніж він.

Але в цьому випадку ви також станете емоціональним ґвалтівником і у ваших стосунках будуть тільки біль і страждання.

Такі стосунки треба розривати, але зробити це буває важко, адже партнер може погрожувати, шантажувати.

Перше, що треба робити – це не замовчувати про сварки вдома, а навпаки розповідати друзям, адже в «момент Х» вам може ніхто не повірити, що ваша друга половинка на таке здатна, бо для оточуючих аб’юзер виглядає ідеально.

Друге — це заздалегідь відкладати гроші і шукати адвоката, зараз існує багато спеціалістів, які мали справу з такими ситуаціями.

І не бійтеся звертатися до соціальних служб, багато організацій боряться з такими емоційними ґвалтівниками і готові надати вам всю необхідну допомогу, — розповідає психолог.

Фото: Unsplash

