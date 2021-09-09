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Video: Світ на порозі третьої світової війни? До чого призведе “поразка США у Кабулі”

На тлі афганських подій агресивна Москва мало не щодня киває на Київ — дивіться, мовляв: що на вас чекає! Виведення американських військ з Афганістану і низка іменитих оглядачів на Заході оцінили як велику ганьбу США. Тепер історики, публіцисти й філософи діляться прогнозами — що ж буде зі світом після втрати Америкою лідерства? Один із таких прогнозів — велика глобальна війна, у якій доведеться воювати всім, у тому числі й США.
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Але чи справді Штати втратили світове лідерство? І чи дійсно на всіх нас чекає похмуре майбутнє і третя світова? Відповіді на ці та інші питання, дивіться у сюжеті Тараса Шако. Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому російська "опозиція" не розуміє Україну. Фото: Мережеві ресурси президента РФ, joebiden

Світ на порозі третьої світової війни? До чого призведе “поразка США у Кабулі”
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На тлі афганських подій агресивна Москва мало не щодня киває на Київ — дивіться, мовляв: що на вас чекає!

Виведення американських військ з Афганістану і низка іменитих оглядачів на Заході оцінили як велику ганьбу США.

Тепер історики, публіцисти й філософи діляться прогнозами — що ж буде зі світом після втрати Америкою лідерства?

Один із таких прогнозів — велика глобальна війна, у якій доведеться воювати всім, у тому числі й США.

Також по темі: Київ дає здачу Росії в інформаційній війні — що з цього вийде? Думка Казаріна Покоління війни: як Путін забирає майбутнє у дітей в окупації? Байден допоможе повернути Україні Крим? Головні підсумки візиту Зеленського в США

Але чи справді Штати втратили світове лідерство?

І чи дійсно на всіх нас чекає похмуре майбутнє і третя світова?

Відповіді на ці та інші питання, дивіться у сюжеті Тараса Шако.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому російська “опозиція” не розуміє Україну.

Фото: Мережеві ресурси президента РФ, joebiden

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ICTV / Ранок / Світ на порозі третьої світової війни? До чого призведе “поразка США у Кабулі” / 09.09.2021 10:52
09.09.2021 10:52

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