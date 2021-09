Світ на порозі третьої світової війни? До чого призведе “поразка США у Кабулі”

На тлі афганських подій агресивна Москва мало не щодня киває на Київ — дивіться, мовляв: що на вас чекає!

Виведення американських військ з Афганістану і низка іменитих оглядачів на Заході оцінили як велику ганьбу США.

Тепер історики, публіцисти й філософи діляться прогнозами — що ж буде зі світом після втрати Америкою лідерства?

Один із таких прогнозів — велика глобальна війна, у якій доведеться воювати всім, у тому числі й США.

Але чи справді Штати втратили світове лідерство?

І чи дійсно на всіх нас чекає похмуре майбутнє і третя світова?

Відповіді на ці та інші питання, дивіться у сюжеті Тараса Шако.

Фото: Мережеві ресурси президента РФ, joebiden

