Як припинити відкладати все на потім. І що за страшне слово “прокрастинація”?

Прокрастинація – доволі складний термін, але добре знайомий кожному з нас.

Ранок у Великому Місті разом з психологом розповість, що таке прокрастинація, чому ми це робимо та як її побороти.

Ти постійно відкладаєш свою роботу до дедлайну, а потім в паніці хапаєшся за все і нічого не виходить?

Чи ж ти ніяк не можеш помити посуд і приготувати вечерю, бо постійно відволікаєшся на соціальні мережі?

Ця стаття буде дуже корисною для тебе.

Цей термін має латинське походження. «Сras» – завтра, «crastinum» – завтрашній + «pro» – для.

Тобто, якщо переводити дослівно – «для завтра». Робота, яку ми переносимо на потім.

Прокрастинацію часто плутають з лінню, але це різні речі.

– Є різниця між лінню і прокрастинацією. Лінь — це свідоме уникання справ, а прокрастинація — відкладання цих справ до останнього моменту і потім швидко (і не завжди якісно) виконувати роботу, – зазначає психолог Ольга Кисленко.

Наприклад, замість того, щоб виконати домашнє завдання – граєш в комп’ютерні ігри, або замість хатніх справ – ідеш гуляти з друзями.

– Прокрастинація – це не завжди погано. Коли людина прокрастинує, вона ніби пише чернетку свого життя.

Ми будуємо плани, продумуємо що і як будемо робити, але на даний момент займаємось чимось іншим, не тим, що треба. Але, звісно, краще писати чистовик свого життя і робити все відразу.

Причини бувають різними. Від невпевненості у собі до перфекціонізму.

– Основними причинами відкладання справ на потім є тривога і страх. Людину переслідують думки, що хтось виконає роботу краще, що в неї так не вийде. Це страх осуду і приниження.

Також це переслідує людей які прагнуть перфекціонізму.

Ми проводимо в соціальних мережах багато часу і постійно бачимо ілюзію ідеального життя, люди звертають на це велику увагу і відкладають справи на потім, або і зовсім про них забувають, бо вважають себе недостатньо розумними, недостатньо сильними, недостатньо талановитими.

Ця проблема може виникнути ще в дитинстві, і коли людина виростає, вона боїться бути успішним, бо це означає бути в центрі уваги, її будуть оцінювати і говорити про неї, для неї це найбільший страх, – розповідає психолог.

Ще однією з причин, чому людина відкладає все на потім, може бути неулюблена справа. Тобі не подобається твоя робота, навчання, обов’язки, тому ти до останнього уникаєш їх виконання.

– Наприклад, батько в середині нас каже: «треба вивчити англійську», дорослий запитує: «яким чином я маю вивчити англійську», а дитина каже: «я не хочу вчити англійську, хочу відпочивати і розважатися».

Тож прокрастинація виникає тоді, коли ми не маємо винагороди, не маємо мотивації. Треба шукати, чим ми можемо задовільнити свою внутрішню дитину.

Наприклад, повернемося до англійської, треба зацікавити «дитину» до вивчення мови. Пояснюємо, якщо ми вивчимо англійську, то ми зможемо знайти нових друзів, подорожувати, знайти кращу роботу.

Чи зможе людина побороти прокрастинацію самостійно, залежить від неї.

Кожна людина індивідуальна, але якщо ми хочемо накачати м’язи – ми ідемо до спортивної зали, наймаємо тренера і займаємось, якщо в нас болить зуб – ми ідемо до стоматолга, до професіонала своєї справи, так само і з психотерапевтом.

Це людина, яка допоможе вам розібратися у собі і направить вас на правильний шлях, – додає психолог Ольга Кисленко.

Щоб перемогти у війні, треба добре знати свого ворога.

Ми вже знаємо достатньо про прокрастинацію та маємо кілька порад для тебе, як спланувати свою роботу.

Перше — це ознайомитися з роботою, яку ти маєш зробити. Розбити її на невеликі блоки щодня. А вдень – на години. Найбільшу за обсягом і найнеприємнішу роботу слід робити першою.

Працюй в тиші. Тебе не будуть відволікати зайві звуки телевізора, комп’ютера, попроси друзів та родину не турбувати тебе певний час.

Ховай якнайдалі телефон і вимикай звук. Ти не будеш відволікатися на повідомлення, дзвінки, соціальні мережі. Адже варто один раз відволіктися — і всі думки щезнуть.

Працюй за межами дому. Якщо ти працюєш вдома, то домашній затишок, піжама та холодильник за кілька кроків не дадуть тобі зосередитися на завданні.

Виходь працювати до кафе чи бібліотеки. Тоді ти будеш знати, що у тебе обмежений час, і буде мотивація якнайшвидше повернутися додому, в тепле ліжко.

Винагорода. За кожен шматочок зробленої роботи тіш себе ласощами або перервою на перегляд відеоролику чи розмовою з друзями. За цей час твій мозок відпочине, і можна знову повертатися до роботи.

Також ми радимо тобі прочитати книгу “Прокрастинація” Джейна Б. Бурки та Ленори М. Юен.

