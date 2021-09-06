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ICTV Ранок 06.09.2021 16:20
06.09.2021 16:20
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Носили б таке? ТОП модних образів з дизайнерських колекцій Ukrainian Fashion Week 2021 — Голосування

Носили б таке? ТОП модних образів з дизайнерських колекцій Ukrainian Fashion Week 2021 — Голосування

З 2 по 5 вересня у Мистецькому Арсеналі проходив Ukrainian Fashion Week — головна модна подія нашої країни.

Фешн-експерти, топ-моделі, зірки та всі інші глибоко зацікавлені модою особистості зібралися, щоб подивитися на стильні новинки від дизайнерів.

Ранок у Великому Місті вирішив запитати і твоєї думки.

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Що думаєш про ці ультрамодні образи ти?

Нагадаємо, раніше ми публікували тест на знання модних трендів.

Фото: прес-служба Ukrainian Fashion Week

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Теги: UKRAINIAN FASHION WEEK, дизайнери, мода, модні тренди, стиль, тест
06.09.2021 16:20



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