Носили б таке? ТОП модних образів з дизайнерських колекцій Ukrainian Fashion Week 2021 — Голосування

З 2 по 5 вересня у Мистецькому Арсеналі проходив Ukrainian Fashion Week — головна модна подія нашої країни.

Фешн-експерти, топ-моделі, зірки та всі інші глибоко зацікавлені модою особистості зібралися, щоб подивитися на стильні новинки від дизайнерів.

Ранок у Великому Місті вирішив запитати і твоєї думки.

Що думаєш про ці ультрамодні образи ти?

Нагадаємо, раніше ми публікували тест на знання модних трендів.

Фото: прес-служба Ukrainian Fashion Week

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.