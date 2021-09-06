Носили б таке? ТОП модних образів з дизайнерських колекцій Ukrainian Fashion Week 2021 — Голосування

З 2 по 5 вересня у Мистецькому Арсеналі проходив Ukrainian Fashion Week — головна модна подія нашої країни.
Фешн-експерти, топ-моделі, зірки та всі інші глибоко зацікавлені модою особистості зібралися, щоб подивитися на стильні новинки від дизайнерів.
Ранок у Великому Місті вирішив запитати і твоєї думки.
Також по темі:
SONYA MONINA про тренди майбутнього, нову колекцію та екологічність моди: ексклюзивне інтерв'ю
Кольори Українського тижня моди: яку палітру пропонують дизайнери
Катя Сільченко про нову колекцію The Coat та імпровізацію перед виходом на подіум: ексклюзив
Що думаєш про ці ультрамодні образи ти?
Нагадаємо, раніше ми публікували тест на знання модних трендів.
Фото: прес-служба Ukrainian Fashion Week
If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.
06.09.2021 16:20
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkxIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iSUNUVl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9ImljdHYudWEiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19pY3R2X2NvbnRlbnRfYmFubmVyIC0tPg0KPGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2Mjc4MTkxLTAnIHN0eWxlPSdoZWlnaHQ6NDAwcHg7IHdpZHRoOjU4MHB4Oyc+DQo8c2NyaXB0Pg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2Mjc4MTkxLTAnKTsgIH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=