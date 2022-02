Українські суперфуди: 7 місцевих продуктів, які нічим не гірші від закордонних

Українські суперфуди: які бувають та як їх правильно вживати.

Коли мова заходить про суперфуди – джерело корисних речовин в максимальній їх концентрації – всі чомусь думають про “заморські” продукти натурального походження.

А в нас же є свої, автентичні! Нащо вам ті ягоди годжі, якщо в нас є свої, українські?

Давайте розбиратись, які суперфуди ростуть в Україні і як їх правильно вживати.

Містить ті ж поліненасичені жирні кислоти, що і в капсулах Омега-3, плюс вітаміни А і D.

Гарний профілактичний засіб, що зміцнює стінки судин і живить серцевий м’яз.

У вигляді бонуса: поліпшення чутливості до інсуліну і регулювання ліпідного обміну, а значить – ефективне позбавлення від зайвої ваги.

Застосування: в капсулах або рідкому вигляді.

Прекрасна альтернатива насінню чіа. Такі ж маленькі насінини при намоканні утворюють навколо себе слиз, який має протизапальну для шлунково-кишкового тракту дію.

У насінні міститься багато легкозасвоюваного рослинного білка, клітковини та кальцію, а ще жирних олій і кислот (корисних Омега-3), вітаміну А і ферментів.

Застосування: у вигляді желе. Змолоти в блендері або кавомолці і залити водою. Додавати до йогуртів і сиру, салатів і каш, до випічки.

Відмінна добавка до їжі, в якій є все, що необхідно для швидкого і повноцінного відновлення сил.

Волоські горіхи багаті на амінокислоти, вітаміни А, Е, РР, К, групи В, мінеральні речовини та мікроелементи йоду, кальцію, калію, кобальту, магнію, заліза, цинку і фосфору.

Застосування: додавати до каш та салатів, смузі і просто як закуску. Максимальна користь – при вживанні в сирому вигляді.

Сухі ягоди, які можуть посперечатися з ягодами асаї та іншими заморськими. Шипшина – чудовий антиоксидант і вітамінна аптечка для імунітету.

У її складі неймовірна кількість вітаміну С, вітамінів В1, В2, К, Р, Е, а також поживні для тканин калій, марганець, фосфор, кальцій, магній і особливо залізо, що стимулює кровотворення.

Застосування: у вигляді чаю.

Крім поживних цукрів, мед багатий на мікроелементи. Це ідеальний мультивітамінний комплекс для відновлення сил після важкого тренування, а також для хорошого кровотворення і зростання кісток.

У меді містяться: мідь, калій, залізо, марганець, кобальт, вітаміни В1, В3, В6, РР, Н, С, Е, К, фолієва кислота і навіть трохи каротину.

Небезпеки, правда, дві: мед – це алерген з високою калорійністю.

Застосування: як завгодно у свіжому вигляді, не нагріваючи продукт.

Найбагатша ферментами їжа.

Пшениця, жито, ячмінь, соя, соняшникове насіння – це насіння нескладно проростити в домашніх умовах.

Для цього необхідно промити його, залити водою на ½ см і залишити в банку на ніч.

Вранці та вдень знову акуратно промити, і на ніч залишити з невеликою кількістю води.

В такому чергуванні вологи та замочування майже будь-які паростки проростають за 3-7 днів.

Застосування: у свіжому вигляді або як добавку до салатів.

Гарбуз містить багато елементів, які зміцнюють імунітет і мають протиракові властивості.

Так, склянка гарбузового пюре забезпечує 10 мг вітаміну С і покриває денну норму вітаміну А в сім разів!

Тому він повинен з’являтися, як можна частіше в осінньо-зимовому меню.

Також в ньому багато клітковини (7 г на склянку) і каротиноїдів, які захищають від хвороб серця, раку і захворювань очей. Також містить магній, кальцій і калій.

Насіння гарбуза містить багате на цинк (в жмені міститься 2,5 мг), що є союзником чоловічої потенції та допомагає підтримувати здорову шкіру, волосся, нігті.

Застосування: з нього виходять чудові крем-супи, запіканки, кекси або навіть торти.

