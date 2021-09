Актора “Петлі часу” щодня гримували по 3 години? Чому та що ще залишилось за кадром

Ця стрічка задовольнила смаки не лише широкої аудиторії, але й смаки найвибагливіших критиків.

А всім відомо, що така одностайність буває вкрай рідко.

Ми просто зобов’язані розповісти історію фільму “Петля часу”, який, до речі, транслюватиметься на ICTV цієї суботи о 23:10.

Ще на початку 2000 у голові тоді ще молодого і зовсім недосвідченого режисера Райяна Джонсона зародилася ідея стрічки про мафіозі, які для своїх брудних цілей використовуватимуть машину часу.

Натхненниками цього проекту були різні фільмі про міжчасові мандрівки, зокрема і легендарний “Термінатор”.

Від зародження ідеї до її втілення минуло близько 10 років. Лише в 2012 світ побачив фільм Петля Часу, до речі, спочатку він мав бути короткометражним.

Райян Джонсон одразу знав, хто буде одним з двох головних акторів.

І ні, це не супер-пупер зірка Брюс Вілліс, як ви могли подумати.

Ще задовго до початку зйомок, режисер притримав головну роль для Джозефа Гордона Левітта, з яким він співпрацював у попередніх проектах.

Більше того, Джонсон, він до речі був ще і сценаристом фільму, спеціально прописував роль під свого протеже.

Навіть ім’я центральному персонажу він дав на честь актора, який його грав. Актор — Джозеф, персонаж — Джо.

Якщо ви бачили Джозефа Гордона Левітта в інших проектах або десь на червоних хідниках, то напевно те, як він виглядав у Петлі Часу вас дещо збентежило, ну погодьтеся, сам на себе він там не схожий.

Цьому є пояснення.

Нагадаємо, Джозеф Гордон Левітт та Брюс Вілліс грають одну і ту ж роль у фільмі.

Левітт втілив молодого Джо Сіммонса, а Брюс, його ж, але через 30 років. Не сказати, що ці два чоловіка сильно схожі між собою, а мали б бути.

Завдання надати двом акторам спільних рис випала на золоті руки гримерів.

Вони начепили на темноокого Джозефа світлі лінзи, змінили ніс, створили спеціальні протези щелепи, навіть вуха відтягли подалі, як у Вілліса.

Ну якщо з зовнішньою схожістю морочилися гримери, то з усім іншим довелося розбиратися самому Левітту.

Актор детально вивчав роботи Вілліса, проводив з ним максимум часу, щоб перебрати манеру поводитися, розмовляти. Варто зазначати, що Джозев попрацював добре, сам Вілліс зацінив.

Про інші цікаві факти, пов’язані з фільмом “Петля часу”, дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому актори фільму “Троя” втрачали свідомість.

Фото: IMDb

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.