У червоному купальнику під літній душ. Даша Аcтаф’єва поділилась пікантним фото

Хто-хто, а Даша Астаф’єва не втомлюється тішити підписників відвертими фото.
Так напередодні скандальна українська модель і співачка показала, як приймає літній душ у червоному купальнику.
Просто немає значення, 1 чи 2. Це дві улюблені, — підписала пікантні кадри зірка.
У коментарях — суцільне захоплення фігурою Даші.
Одним словом, все стабільно.
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Нагадаємо, раніше ми показувли ще більше відвертих фото Астаф’євої.
Фото: da_astafieva
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24.08.2021 20:15
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