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ICTV Ранок 24.08.2021 20:15
24.08.2021 20:15
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У червоному купальнику під літній душ. Даша Аcтаф’єва поділилась пікантним фото

У червоному купальнику під літній душ. Даша Аcтаф’єва поділилась пікантним фото

Хто-хто, а Даша Астаф’єва не втомлюється тішити підписників відвертими фото.

Так напередодні скандальна українська модель і співачка показала, як приймає літній душ у червоному купальнику.

Просто немає значення, 1 чи 2. Це дві улюблені, — підписала пікантні кадри зірка.

У коментарях — суцільне захоплення фігурою Даші.

Одним словом, все стабільно.

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Детальніше дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми показувли ще більше відвертих фото Астаф’євої.

Фото: da_astafieva

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Теги: інстаграм зірок, Даша Астаф’єва, зірки, шоу-біз
24.08.2021 20:15



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