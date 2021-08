Неспокійне сусідство: чого Україні чекати від Москви та Мінську?

Тиждень тому Україна відзначила своє тридцятиріччя.

Тим часом, у Росії продовжують помилково вважати, ніби нас, українців, не існує як нації.

Мовляв, ми з росіянами — “один народ”.

Окупований український Донбас готують до виборів в Держдуму.

Місцевим жителям пропонують голосувати онлайн — і нові російські депутати будуть обрані в тому числі людьми з українськими паспортами.

А режим Лукашенка взагалі вважає нашу державу загрозою стабільності для Білорусі.

Чому так відбувається?

І чого ще чекати від сусідів?

Дивіться у сюжеті політичного оглядача Павла Казаріна.

Нагадаємо, раніше ми розповідали

Фото: Інтернет-представництво Президента України, Мережеві ресурси президента РФ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.