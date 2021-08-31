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Video: Неспокійне сусідство: чого Україні чекати від Москви та Мінську?

Тиждень тому Україна відзначила своє тридцятиріччя. Тим часом, у Росії продовжують помилково вважати, ніби нас, українців, не існує як нації. Мовляв, ми з росіянами — "один народ". Окупований український Донбас готують до виборів в Держдуму. Місцевим жителям пропонують голосувати онлайн — і нові російські депутати будуть обрані в тому числі людьми з українськими паспортами. А режим Лукашенка взагалі вважає нашу державу загрозою стабільності для Білорусі. [read_more_news] Чому так відбувається? І чого ще чекати від сусідів? Дивіться у сюжеті політичного оглядача Павла Казаріна. Нагадаємо, раніше ми розповідали Фото: Інтернет-представництво Президента України, Мережеві ресурси президента РФ

Неспокійне сусідство: чого Україні чекати від Москви та Мінську?
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Тиждень тому Україна відзначила своє тридцятиріччя.

Тим часом, у Росії продовжують помилково вважати, ніби нас, українців, не існує як нації.

Мовляв, ми з росіянами — “один народ”.

Окупований український Донбас готують до виборів в Держдуму.

Місцевим жителям пропонують голосувати онлайн — і нові російські депутати будуть обрані в тому числі людьми з українськими паспортами.

А режим Лукашенка взагалі вважає нашу державу загрозою стабільності для Білорусі.

Також по темі: Чому російська молодь любить Сталіна? Окупація Криму змінила Росію? Як, і чим це загрожує Заходу Ностальгія за "совком". Чому деякі українці досі сумують за часами СРСР?

Чому так відбувається?

І чого ще чекати від сусідів?

Дивіться у сюжеті політичного оглядача Павла Казаріна.

Нагадаємо, раніше ми розповідали

Фото: Інтернет-представництво Президента України, Мережеві ресурси президента РФ

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ICTV / Ранок / Неспокійне сусідство: чого Україні чекати від Москви та Мінську? / 31.08.2021 15:40
31.08.2021 15:40

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