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Video: Українці вірять у байки Путіна про “один народ”? Чому та як це змінити

Українці не винні, але так сталось, що Росія, Путін та окупаційна армія — наші ближні. У 2014 наші ближні на нас напали, підступно сховавшись за цивільних. А сам очільник Кремля не раз заявляв, ніби українці не мають право на незалежне існування. У свіжому соціологічному опитуванні групи "Рейтинг" 2500 респондентів відповіли на запитання – чи згодні вони з висловом Путіна, ніби "росіяни та українці – один народ, який належить до одного історичного та культурного простору"? Результати шокували багатьох... [read_more_news] То скільки людей в Україні вірить у пропагандистські байки Кремля, і чому? Та які ще інформаційно-психологічні методи впливу на українців використовує агресивна Росія сьогодні? Дивіться у сюжеті Тараса Шако. Нагадаємо, раніше ми розповідали, навіщо насправді Путіну стаття про "братські народи". Фото: Unsplash

Українці вірять у байки Путіна про “один народ”? Чому та як це змінити
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Українці не винні, але так сталось, що Росія, Путін та окупаційна армія — наші ближні.

У 2014 наші ближні на нас напали, підступно сховавшись за цивільних.

А сам очільник Кремля не раз заявляв, ніби українці не мають право на незалежне існування.

У свіжому соціологічному опитуванні групи “Рейтинг” 2500 респондентів відповіли на запитання – чи згодні вони з висловом Путіна, ніби “росіяни та українці – один народ, який належить до одного історичного та культурного простору”?

Результати шокували багатьох…

Також по темі: Відкрито анексує Донбас? Який "подарунок" Путін приготував до Дня Незалежності України Росія подала в суд на Україну. У чому Кремль звинувачує нашу державу? США та Німеччина стали на сторону Путіна? Що насправді означає угода Заходу про Північний Потік-2

То скільки людей в Україні вірить у пропагандистські байки Кремля, і чому?

Та які ще інформаційно-психологічні методи впливу на українців використовує агресивна Росія сьогодні?

Дивіться у сюжеті Тараса Шако.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, навіщо насправді Путіну стаття про “братські народи”.

Фото: Unsplash

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ICTV / Ранок / Українці вірять у байки Путіна про “один народ”? Чому та як це змінити / 29.07.2021 11:10
29.07.2021 11:10

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