Українці вірять у байки Путіна про “один народ”? Чому та як це змінити

Українці не винні, але так сталось, що Росія, Путін та окупаційна армія — наші ближні.

У 2014 наші ближні на нас напали, підступно сховавшись за цивільних.

А сам очільник Кремля не раз заявляв, ніби українці не мають право на незалежне існування.

У свіжому соціологічному опитуванні групи “Рейтинг” 2500 респондентів відповіли на запитання – чи згодні вони з висловом Путіна, ніби “росіяни та українці – один народ, який належить до одного історичного та культурного простору”?

Результати шокували багатьох…

То скільки людей в Україні вірить у пропагандистські байки Кремля, і чому?

Та які ще інформаційно-психологічні методи впливу на українців використовує агресивна Росія сьогодні?

Дивіться у сюжеті Тараса Шако.

