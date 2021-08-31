Сміливо і провокативно. Ріанна анонсувала вихід нового шоу

Американська співачка Ріанна анонсувала вихід нового шоу.
Про це зірка повідомила у своєму інстаграм-блозі.
Ідеться, що у новому шоу знаменитість розповідатиме про процес створення білизни власного бренду.
Сміливе відео Ріанни уже подивилися більше десяти мільйонів разів.
Зауважимо, нещодавно артистка стала найбагатшою співачкою на планеті.Також по темі: Палкі танці біля басейну. Ріанна поділилася провокаційним відео Піканті фото. Ріанна сміливо прорекламувала власний бренд білизни Латекс і мережива: Ріанна приміряла напівпрозору білизну власного бренду
Її статки оцінюють у 1, 7 мільярда доларів.
Проте такі доходи зірці принесли не концерти, а власні бренди білизни і косметики.
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Фото: badgalriri