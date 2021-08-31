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ICTV Ранок 31.08.2021 16:20
31.08.2021 16:20
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Сміливо і провокативно. Ріанна анонсувала вихід нового шоу

Сміливо і провокативно. Ріанна анонсувала вихід нового шоу

Американська співачка Ріанна анонсувала вихід нового шоу.

Про це зірка повідомила у своєму інстаграм-блозі.

Ідеться, що у новому шоу знаменитість розповідатиме про процес створення білизни власного бренду.

Сміливе відео Ріанни уже подивилися більше десяти мільйонів разів.

Зауважимо, нещодавно артистка стала найбагатшою співачкою на планеті.

Також по темі: Палкі танці біля басейну. Ріанна поділилася провокаційним відео Піканті фото. Ріанна сміливо прорекламувала власний бренд білизни Латекс і мережива: Ріанна приміряла напівпрозору білизну власного бренду

Її статки оцінюють у 1, 7 мільярда доларів.

Проте такі доходи зірці принесли не концерти, а власні бренди білизни і косметики.

Більше новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про секрети стосунків Тіни Кунакі та Венсана Касселя.

Фото: badgalriri

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Теги: інстаграм зірок, зірки, Ріанна, шоу-біз
31.08.2021 16:20



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