Сміливо і провокативно. Ріанна анонсувала вихід нового шоу

Американська співачка Ріанна анонсувала вихід нового шоу.

Про це зірка повідомила у своєму інстаграм-блозі.

Ідеться, що у новому шоу знаменитість розповідатиме про процес створення білизни власного бренду.

Сміливе відео Ріанни уже подивилися більше десяти мільйонів разів.

Зауважимо, нещодавно артистка стала найбагатшою співачкою на планеті.

Її статки оцінюють у 1, 7 мільярда доларів.

Проте такі доходи зірці принесли не концерти, а власні бренди білизни і косметики.

Більше новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про секрети стосунків Тіни Кунакі та Венсана Касселя.

Фото: badgalriri

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.