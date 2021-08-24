УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР

Video: Крах імперії зла. Як українці розвалили Радянський Союз

Як українці розвалили Радянський Союз. Відновлення Незалежності України напряму пов’язане із крахом «імперії зла». Так СРСР колись назвав президент США Рональд Рейган. То яку саме роль зіграли українці у колапсі радянського союзу? І чому це важливо навіть тридцять років потому? [read_more_news] Дивіться у сюжеті Тараса Шако. Нагадаємо, раніше ми писали про те, як Путін піддає росіян інквізиції. Фото: Офіс Президента України

Крах імперії зла. Як українці розвалили Радянський Союз
0 Коментувати

Як українці розвалили Радянський Союз.

Відновлення Незалежності України напряму пов’язане із крахом «імперії зла».

Так СРСР колись назвав президент США Рональд Рейган.

То яку саме роль зіграли українці у колапсі радянського союзу?

І чому це важливо навіть тридцять років потому?

Також по темі: Чорний список Кремля поповнився? Ким саме і чому у світі зростає кількість "русофобів" Кремлівські авантюри в Афганістані. Як США "підставили" Росію Остаточний розрив. Як Зеленський планує завершити війну з Росією

Дивіться у сюжеті Тараса Шако.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як Путін піддає росіян інквізиції.

Фото: Офіс Президента України

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

ICTV / Ранок / Крах імперії зла. Як українці розвалили Радянський Союз / 24.08.2021 17:15
24.08.2021 17:15

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Завантаження...

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь