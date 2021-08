Крах імперії зла. Як українці розвалили Радянський Союз

Як українці розвалили Радянський Союз.

Відновлення Незалежності України напряму пов’язане із крахом «імперії зла».

Так СРСР колись назвав президент США Рональд Рейган.

То яку саме роль зіграли українці у колапсі радянського союзу?

І чому це важливо навіть тридцять років потому?

Дивіться у сюжеті Тараса Шако.

Фото: Офіс Президента України

