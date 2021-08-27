Календар стрижок на вересень 2021: сприятливі та несприятливі дні

Осінь — ідеальна пора для змін.
Але перед тим, як змінювати свою зачіску, не забудь зазирнути у наш щомісячний календар стрижок.
Ранок у Великому Місті склав список сприятливих та несприятливих днів для походу в салон краси.
Найбільш сприятливі дні для стрижки у вересні 2021
4, 5, 10, 14, 17, 25, 27, 28 вересня
Календар стрижок на вересень 2021
4 вересня: Сприятливий день для нової стрижки. Вона допоможе відшукати впевненість у собі та внутрішню харизму.
5 вересня: Прекрасний час для відвідування салону. Вкоротивши пасма сьогодні, ти посприяєш покращенню загального стану волосся і зміцненню його коренів.
10 вересня: Усім, кому кортить поліпшити матеріальний стан і якомога швидше прийти до благополуччя, сьогодні варто піти в перукарню. Зірки кажуть — стрижка допоможе.
14 вересня: Загалом 14 вересня можна описати, як нейтральний для стрижок та фарбування день. Але до салону навідатися варто — процедури догляду за волоссям посприяють покращенню здоров’я.Також по темі: Не "білий верх, чорний низ". Модні образи за правилами шкільного дрес-коду Класика та експерименти. Модні стрижки на осінь 2021 Блиск, денім та яскраві фарби: головні модні тренди на осінь 2021
17 вересня: Зараз чудовий час для будь-яких дій з волоссям. Змінивши сьогодні зачіску, ти здобудеш душевний спокій і наповнишся енергетичною силою.
25 вересня: Сьогодні доволі сприятливий день для змін стрижки. Вони позитивно вплинуть на стосунки з оточенням.
27 вересня: Якщо ти прагнеш відшукати джерело натхнення і енергії, сходи сьогодні у перукарню. Зовнішні зміни призведуть до покращення внутрішнього стану.
28 вересня: Оновлення зачіски у цей день — прекрасна ідея! Стрижка або фарбування допоможуть відкинути непотрібні турботи й неприємності.
Несприятливі дні для стрижки у вересні 2021
8, 18, 21 вересня
Усі інші дні вересня, яких у переліку сприятливих та несприятливих дат немає, є нейтральними для походу в салон краси.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні жіночі стрижки 2021.
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