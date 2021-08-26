Чому нове Бюро економічної безпеки викликає скандали

Новий правоохоронний орган – Бюро економічної безпеки – повноцінно запрацює вже у вересні цього року.
БЕБ має замінити Державну фіскальну службу України, яка вже в процесі ліквідації.
Новий орган буде займатись розслідуваннями усіх економічних злочинів. Відтак, це має розвантажити податкову службу та полегшити роботу поліції.
Вітчизняні підприємці вимагали від влади створення незалежного та прозорого органу. Створення цього Бюро було умовно “домашнім завданням” для україни від МВФ.
– В нас склалась така ситуація, коли правоохороні органи, замість того, щоб переслідувати злочинний бізнес, переслідували доброчесний бізнес, – розповідає експертка центру протидії корупції Тетяна Шевчук.
Відтак бізнес побоюється, що БЕБ перетвориться просто в оновлену версію старого органу.
Орган тільки створений, а вже наколо нього виникають все нові скандали та інтриги.Також по темі: Водіїв та економістів більше не буде? Хто з українців втратить роботу Що чекає на українську економіку в 2021 році? Як навчитися економити? Шість кроків, які допоможуть витрачати гроші ефективно
Чому сторення Бюро називають провальним?
Та чому українці мають оплачувати ймовірно неефективний орган?
Детальніше про це дивіться у сюжеті.
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