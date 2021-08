Чому нове Бюро економічної безпеки викликає скандали

Новий правоохоронний орган – Бюро економічної безпеки – повноцінно запрацює вже у вересні цього року.

БЕБ має замінити Державну фіскальну службу України, яка вже в процесі ліквідації.

Новий орган буде займатись розслідуваннями усіх економічних злочинів. Відтак, це має розвантажити податкову службу та полегшити роботу поліції.

Вітчизняні підприємці вимагали від влади створення незалежного та прозорого органу. Створення цього Бюро було умовно “домашнім завданням” для україни від МВФ.

Відтак бізнес побоюється, що БЕБ перетвориться просто в оновлену версію старого органу.

Орган тільки створений, а вже наколо нього виникають все нові скандали та інтриги.

Чому сторення Бюро називають провальним?

Та чому українці мають оплачувати ймовірно неефективний орган?

Детальніше про це дивіться у сюжеті.

