30-річчя Незалежності: добірка зворушливих пісень про Україну

Цьогоріч Україна відзначає 30-річчя своєї Незалежності.
За цей час наш народ пройшов через багато подій, які змушували плакати, сміятися, співати старі пісні й писати нові…
На честь цього важливого для кожного українця дня, Ранок у Великому Місті підготував для тебе добірку патріотичних і дуже зворушливих пісень.
Вони стануть чудовим доповненням святкової атмосфери і просто нагадають, хто ми такі і що у нас за плечима.
Незалежність України – добірка пісень
Скрябін – Сам собі країна
Ця пісня подарує подвійне розчулення.
Адже у ній так реально лунають вічні слова вже покійного Андрія Кузьменка:
“Не твоя вина, що ти батька свого син, а твоя біда — не вміти бути ним…”
БЕZ ОБМЕЖЕНЬ feat. KOZAK SYSTEM & СКАЙ & Артур Данієлян – Героям
Спочатку хіт “Без обмежень” був присвячений українським військовим.
Але у серпні 2020 автори вирішили ще й підтримати ним протести у Білорусі, переклавши частину пісні на білоруську.
Тіна Кароль – Україна це ти
Головний хіт перших та останніх дзвоників у школі.
Добра, зворушлива і відома кожному “Україна — це я”:
ТІК — Люби ти Україну
ТІК — це не лише “Олені-олені”.
У інтерв’ю Олександрі Кучеренко лідер гурту Віктор Бронюк розповідав, що цю пісню їм заборонялося виконувати у східних регіонах України за часів Януковича.
Анастасія Приходько та Микита Рубченко — Герої не вмирають
Цей трек Приходько та Рубченко присвятили Героям Небесної Сотні і всім полеглим за нашу незалежність.
Тому вона безсумнівно варта твоєї уваги.
Скай — Україно
Усім нам добре відома “Україна” Тараса Петриненка.
То от, це її рок-версія від талановитого гурту “СКАЙ”.
Океан Ельзи — Не твоя війна
Скільки іще забере вона
твоїх дітей, не твоя війна?
Напевно, немає сенсу пояснювати, чому цей трек розчулює і нагадує про головне…
Океан Ельзи — Вставай, мила моя вставай
Пам’ятаєш, як у часи Євромайдану, цей хіт ОЕ лунав звідусіль?
Не даремно! Він об’єднує, надихає до змін та дає наснагу продовжувати боротьбу — як спільну, так і власну.
ЯрмаК — Вставай
Доза якісного репу від патріотично налаштованого ЯрмаКа:
Pianoboy — Вітчизна
У 2017 році гурт Pianoбой презентував особливу версію свого хіта “Родина”.
Українською він звучить по-особливому…
Христина Панасюк — Присягу двічі не дають
Христина Панасюк — молода співачка-аматорка.
В її репертуарі — десь до 10 пісень і, здається, всі присвячені війні на Сході.
Ця, здається, одна з найчуттєвіших:
Антитіла — У той день, коли закiнчиться вiйна
Тарас Тополя заспівав у дуеті з ветераном чотирьох воєн, бійцем АТО Олександром Рожком.
Без сліз не обійтися…
TARABAROVA – Хочу жити без війни
Просто, щиро і дуже емоційно описала Світлана Тарабарова бажання нашої Батьківщини та її втомленої від війни народу.
Нумер 482 – Добрий ранок Україно
Наостанок — заряд позитиву від гурту Нумер 482.
Її можна і у плейлист для пробіжок та тренувань додати… Чому? Слухай сам(-а):
Нагадаємо, раніше ми розповідали про весільні тренди 2021.
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