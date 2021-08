30-річчя Незалежності: добірка зворушливих пісень про Україну

Цьогоріч Україна відзначає 30-річчя своєї Незалежності.

За цей час наш народ пройшов через багато подій, які змушували плакати, сміятися, співати старі пісні й писати нові…

На честь цього важливого для кожного українця дня, Ранок у Великому Місті підготував для тебе добірку патріотичних і дуже зворушливих пісень.

Вони стануть чудовим доповненням святкової атмосфери і просто нагадають, хто ми такі і що у нас за плечима.

Ця пісня подарує подвійне розчулення.

Адже у ній так реально лунають вічні слова вже покійного Андрія Кузьменка:

Спочатку хіт “Без обмежень” був присвячений українським військовим.

Але у серпні 2020 автори вирішили ще й підтримати ним протести у Білорусі, переклавши частину пісні на білоруську.

Головний хіт перших та останніх дзвоників у школі.

Добра, зворушлива і відома кожному “Україна — це я”:

ТІК — це не лише “Олені-олені”.

У інтерв’ю Олександрі Кучеренко лідер гурту Віктор Бронюк розповідав, що цю пісню їм заборонялося виконувати у східних регіонах України за часів Януковича.

Цей трек Приходько та Рубченко присвятили Героям Небесної Сотні і всім полеглим за нашу незалежність.

Тому вона безсумнівно варта твоєї уваги.

Усім нам добре відома “Україна” Тараса Петриненка.

То от, це її рок-версія від талановитого гурту “СКАЙ”.

Напевно, немає сенсу пояснювати, чому цей трек розчулює і нагадує про головне…

Пам’ятаєш, як у часи Євромайдану, цей хіт ОЕ лунав звідусіль?

Не даремно! Він об’єднує, надихає до змін та дає наснагу продовжувати боротьбу — як спільну, так і власну.

Доза якісного репу від патріотично налаштованого ЯрмаКа:

У 2017 році гурт Pianoбой презентував особливу версію свого хіта “Родина”.

Українською він звучить по-особливому…

Христина Панасюк — молода співачка-аматорка.

В її репертуарі — десь до 10 пісень і, здається, всі присвячені війні на Сході.

Ця, здається, одна з найчуттєвіших:

Тарас Тополя заспівав у дуеті з ветераном чотирьох воєн, бійцем АТО Олександром Рожком.

Без сліз не обійтися…

Фото: Unsplash

