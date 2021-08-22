Що приховує сервіс оренди житла AIRBNB?

Свої перші гроші засновники сервісу з оренди житла AIRBNB заробили на продажі надувних матраців.

Сьогодні сайт багатомільйонної фірми AIRBNB пропонує короткострокову оренду житла по всьому світу. Сотні тисяч людей з усього світу користуються послугами: одні здають, інші — винаймають.

Однак, все починалось не так легко.

Як створювався сервіс AIRBNB

У 2007 році колишні одногрупники і співмешканці, молоді дизайнери Браян Ческі та Джо Гебіа ледь зводили кінці з кінцями. Вони шукали, де знайти гроші на оплату квартири, яку тоді разом винаймали.

Джо знайшов вихід з ситуації, коли почув про конференцію дизайнерів, яка мала відбутись у їх місті. Гебіа запропонував другу здавати повітряні матраци і сніданок у їх квартирі.

Хлопці на швидку руку зробили сайт, який називався AirBed&Breakfast, що буквально означає “надувні матраци і сніданок”. Вже за кілька днів Джо та Браян приймали перших тимчасових жильців.

Ідея спрацювала. Так почали надходити перші заявки на винаймання квартир.

Матраци орендували незнайомці, а проблема з платою за квартиру була вирішена. Хлопці на цьому не зупинились і вирішили з цього зробити бізнес.

Підсилення команди

Двоє молодиків вважали, що знайдеться чимало охочих здавати своє житло. Тому вони звернулися до друга-програміста Нейтан Блечарзик.

Вони вирішили зробити сайт на якому кожен зареєстрований користувач зможе розмістити оголошення про здачу квартири.

Нейтон допоміг зробити гарну інтернет-сторінку. Троє партнерів запустились напередодні ще однієї великої події у місті.

Проте бізнес не мав такої популярності, як планували засновники. AirBed&Breakfast отримали лише два бронювання.

Хлопці не розчаровувались, а вирішили стрімко діяти. Вони розписали бізнес-план і пішли до інвесторів. Вісім з них відмовились, а семеро проігнорували ідею.

Наступна спроба була через рік, під час Демократичного національного конгресу США. Тоді квартири орендувало 80 людей.

Для парубків це був успіх, але для проекту — сумнівне досягнення.

Але на стартап нарешті звернули увагу. Після фінансування першого інвестора справи пішли вгору. Назву скоротили до AIRBNB, а сайт вдосконалили. За три роки бізнес вийшов на Європейський ринок.

Однак, почали надходити скарги та виникати скандальні історії.

Чому сервіс звинувачують у замовчуванні злочинів? Як компанія справляється з публічною критикою?

Подробиці – у відео

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як укладати договір про оренду правильно

Фото: Unsplash

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