Що приховує сервіс оренди житла AIRBNB?

Свої перші гроші засновники сервісу з оренди житла AIRBNB заробили на продажі надувних матраців.

Сьогодні сайт багатомільйонної фірми AIRBNB пропонує короткострокову оренду житла по всьому світу. Сотні тисяч людей з усього світу користуються послугами: одні здають, інші — винаймають.

Однак, все починалось не так легко.

У 2007 році колишні одногрупники і співмешканці, молоді дизайнери Браян Ческі та Джо Гебіа ледь зводили кінці з кінцями. Вони шукали, де знайти гроші на оплату квартири, яку тоді разом винаймали.

Джо знайшов вихід з ситуації, коли почув про конференцію дизайнерів, яка мала відбутись у їх місті. Гебіа запропонував другу здавати повітряні матраци і сніданок у їх квартирі.

Хлопці на швидку руку зробили сайт, який називався AirBed&Breakfast, що буквально означає “надувні матраци і сніданок”. Вже за кілька днів Джо та Браян приймали перших тимчасових жильців.

Матраци орендували незнайомці, а проблема з платою за квартиру була вирішена. Хлопці на цьому не зупинились і вирішили з цього зробити бізнес.

Двоє молодиків вважали, що знайдеться чимало охочих здавати своє житло. Тому вони звернулися до друга-програміста Нейтан Блечарзик.

Вони вирішили зробити сайт на якому кожен зареєстрований користувач зможе розмістити оголошення про здачу квартири.

Нейтон допоміг зробити гарну інтернет-сторінку. Троє партнерів запустились напередодні ще однієї великої події у місті.

Проте бізнес не мав такої популярності, як планували засновники. AirBed&Breakfast отримали лише два бронювання.

Хлопці не розчаровувались, а вирішили стрімко діяти. Вони розписали бізнес-план і пішли до інвесторів. Вісім з них відмовились, а семеро проігнорували ідею.

Наступна спроба була через рік, під час Демократичного національного конгресу США. Тоді квартири орендувало 80 людей.

Але на стартап нарешті звернули увагу. Після фінансування першого інвестора справи пішли вгору. Назву скоротили до AIRBNB, а сайт вдосконалили. За три роки бізнес вийшов на Європейський ринок.

Однак, почали надходити скарги та виникати скандальні історії.

Чому сервіс звинувачують у замовчуванні злочинів? Як компанія справляється з публічною критикою?

Подробиці – у відео

Фото: Unsplash

