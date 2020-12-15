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ICTV / Ранок / Виселити квартирантів будь-якою ціною: Історія, що навчить укладати договір про оренду правильно / 15.12.2020 12:15
15.12.2020 12:15
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Виселити квартирантів будь-якою ціною: Історія, що навчить укладати договір про оренду правильно


Юрист розповів, як правильно укладати договір про оренду житла.

Власник заплатив орендарям пристойну неустойку та штраф, аби тільки вони погодились з’їхати з його квартири! Думаєте фантастика? А ось і ні.

Фейл №1

Здаючи житло в оренду, Сергій був упевнений — якщо квартира належить йому, то квартиранти з’їдуть, коли він скаже.

Як свідомий та законослухняний громадянин, Сергій сам запропонував молодій сім’ї, яка в нього орендувала, укласти письмовий договір – щоб не подумали, що він шахрай якийсь!

До нотаріуса не йшли. Договір скачав з інтернету, що в принципі законно за ст. 811 ЦКУ.

Фейл №2

Терміну оренди сторони не зазначили – і саме ця помилка стала ключовою.

Раптово Сергію запропонували продати квартиру за привабливою ціною. Він попередив орендарів і почав готувати документи.

От тільки, коли приїхали покупці, орендарі сказали, що достойної заміни собі ще не знайшли і з’їзджати не збираються.

Наголосили, що якщо власник спробує увійти в квартиру, то зателефонують в поліцію — там знаходяться їхні речі.

Що сказали у суді?

У суді на Сергія чекав розвиток подій, якого він не чекав…

У договорі, що він скачав, був відсутній пункт про дострокове розірвання в односторонньому порядку.

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Строк оренди вони не вказували, оскільки на той час орендарі ще точно не знали скільки будуть жити, а він думав, що це навпаки йому на руку — коли скаже, тоді з’їдуть

Тож, виходячи з цього, суд міг розірвати договір відповідно до ст. 825 ЦКУ у випадку, якщо б орендарі не сплачували за оренду або руйнували чи псували житло, але ті були охайними та платили вчасно.

А оскільки договір не передбачав терміну його закінчення, то, відповідно до ст. 821 ЦКУ, якщо термін в договорі не вказаний, він вважається укладеним на максимальний термін — 5 років.

Якщо ви здаєте квартиру в оренду, обов’язково прописуйте в договорі пункт про дострокове розірвання, а також термін договору і термін, який надається на виселення з квартири.

Про те, які правила діють у Європі та чому вони вигідні емігрантам, дивіться у відео блогера й танцюючого юриста Олександра Моргуна.

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Фото: Unsplash

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Теги: Олександр Моргун, оренда квартири, поради юриста
15.12.2020 12:15



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