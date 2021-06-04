Затоплене село і крейдяні гори! Неймовірні місця, які варто відвідати в Україні

Дивовижні місця України, які обов’язково варто відвідати.

Якщо задуматися, куди влітку гайнути на пікнік із друзями, де відпочити або ж просто погуляти – на думку спадають звичні варіанти: парк, найближчий ліс чи, в крайньому разі, озеро.

І для більшості з нас це звучить банально та нудно.

Тому Ранок у Великому Місті розповість про ТОП-3 найгарніших місць в Україні.

Гайда планувати літо разом.

Місто-півострів Заліщики

Площа: понад 5 га

Розташування: на відстані 80 км від Кам’янця-Подільського та 125 км від Тернополя.

Його порівнюють з річкою Мозель у Франції та підковою Мармурового каньйону в США, втім це наше українське місто у Тернопільській області.

Заліщики простягаються вздовж русла Дністра. Клімат тут м’який, близький до середземноморського.

До слова, під час польського правління, місто Заліщики було елітним курортом поляків. А на берегах Дністра були забудовані пансіонати.

Зараз півострів не надто популярний серед туристів, хоча це прекрасне місце для кемпінгу, усамітненого відпочинку та риболовлі.

Хоча б раз поїхати туди варто!

Затоплене село Бакота

Площа:близько 10 га

Розташування: Хмельницька область, поблизу Кам’янця-Подільського

Дністровські води, схили, білі скелі та печери затопленого села Бакота з першої хвилини закохують у себе.

Бакоту ще можна назвати селом-привидом, адже її немає в офіційних реєстрах.

Замість неї на картах значиться Дністровське водосховище.

А все тому, що в 1981 році влада вирішила затопити територію 60 сіл з родючими землями для зведення ГЕС. 8 років переселяли жителів місцевих сіл і 6 «заповнювали» долини водою.

Бакота знаходиться в 55 кілометрах від історичного Кам’янця-Подільського, тому і екскурсії до обох місць можна з легкістю об’єднати.

Крейдяні гори

Площа: 3131,2 га

Розташування: Харківська область

Кажуть, що на місці Крейдяних гір або, як ще їх називають, Харківської пустелі, раніше було древнє море.

Знаходяться скелі за 150 кілометрів від Харкова та простягаються на кілька десятків кілометрів уздовж річки Оскіл.

Це місце належить до Національного природного парку “Дворічанський”.

Створили його, аби вивчати, зберігати та відтворювати унікальні крейдяні породи.

Кажуть, людей, зазвичай, небагато, тому – це ідеальне місце для тихого відпочинку на природі.

Надихнутися, відчути на собі тревел НОН-СТОП, зарядитися енергією та відпочити — усе це можна зробити і без закордонного паспорту. Просто тут. В Україні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про ще більше красивих місць в Україні.

Фото: Unsplash

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