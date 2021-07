Іноземці знімають там фільми? Місця України, куди їдуть туристи з усього світу

Куди поїхати в Україні.

Літо — ідеальна пора. Адже це особливий час, коли ти вільний, можеш спати, гуляти, насолоджуватися та подорожувати.

Мандрувати можна не лише за кордоном, але і в Україні.

Ранок у Великому Місті зібрав для вас топ українських локацій, які манять туристів з усього світу.

Місце: Озеро Синевир – найбільше гірське озеро

Розташування: на території Міжгірского району Закарпаття

Найглибше високогірне озеро України – Синевир.

Тут знімають фільми, про це місце ходять легенди, його називають «чудом України».

Знайти Синевир можна на висоті майже тисячу метрів в гірських масивах.

Озеро настільки глибоке (максимальна глибина 22 метри), що прогрівається лише перші два метри.

Увесь час озеро тримає температуру близько 10-13 градусів.

Посеред озера є невеличкий острів, і на вигляд він, немов зіниця ока.

Саме завдяки цьому Синевир отримало другу назву – «Морське око».

Купатися тут заборонено, а ось поплавати на плоті – легко.

Озеро виникло більше 10 тисяч років тому внаслідок землетрусу.

Хоча є і романтична легенда про Синь та Вира, за якою гірське озеро утворилося від жіночих сліз, коли Синь дізналася, що її коханого вбили.

Сьогодні закохані приїжджають до Синевиру та вірять, що це місце зможе зміцнити їхній зв’язок.

Місце: Актівський каньйон

Розташування: неподалік села Актове, Миколаївська область.

Актівський каньйон – це мініверсія Гранд-каньйону у США, або як ще його називають – «Долина диявола».

А річка у долині називається Мертвовод.

Кажуть, ще Геродот називав її Ексампей, що у перекладі “мертва вода”.

Такі темні асоціації йдуть через легенди, у яких древні скіфи проводили обряди та відправляли по ній в останній шлях своїх царів.

Каньйон розташований просто посеред голого степу.

Природний комплекс Актівського каньйону складається із вивітрених гранітів, валунів та вважається однією з найстаріших європейських ділянок суші.

А глибина його сягає близько 50 метрів.

Сьогодні там часто тренуються та відпочивають альпіністи та рафтингісти.

Місце: Тунель кохання

Розташування: село Клевань, Рівненська область

Містичне місце, природний ботанічний феномен завдовжки 4 км – «Тунель кохання».

Якщо б кілька років тому люди випадково не зустріли колію, обабіч якої гарно ростуть та переплітаються дерева, та не поділилися б світлиною в інтернеті – ніхто б і не дізнався про це незвичне явище.

Адже навіть потяг тут курсує тільки вантажний. Спочатку люди не вірили в побачене, думали, що це лише фотошоп.

А тепер «Тунель кохання» можна побачити у топах романтичних місць України і світу.

До речі, сюди приїжджають туристи з різних куточків світу, знімають реклами, короткометражки та навіть повнометражні фільми, як це зробив японський режисер.

Його так вразило місце, що кінострічку так і назвав – «Клевань – тунель кохання».

За інсайдерською інформацією – краще сюди обирати закритий одяг, адже у тунелі дуже багато комах.

Більше про мальовничі місця дивіться у відео.

