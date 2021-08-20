ДТП через яму на дорозі: як відшкодувати збитки?

Скандал у Кропивницькому.
Водій в’їхав у велику яму, у результаті чого втратив око та кілька зубів.
Подібні ДТП на дорогах нашої країни не рідкість.
То як відшкодувати збитки, якщо ви потрапили в таку пригоду?
Хто винен у подібних ДТП?
Чоловік, що втрапив у яму у Кропивницькому переконує — правоохоронці замість того, аби причиною ДТП вважати неналежний стан дорожнього покриття, зазначили, що водій не впевнився у безпеці.
Адвокат Василь Юрцев каже:
Якщо у водіях дійсно не було порушень ПДР, то звісно, у цій ситуації винен балансоутримувач цієї частини автошляху.
Розібратися у цій ситуації має суд, каже експерт у сфері транспорту Віктор Медвідь.
Як отримати компенсацію?
Якщо ви потрапили в подібну ситуацію, Василь Юрцев радить діяти так:
“Викличте поліцію для оформлення документів і самостійно зафіксуйте стан автомобіля та стан дорожнього покриття за допомогою мобільного телефона. Бажано також мати хоча б 2 свідки, вписати їх відповідні дані”.
Чим більше матимете доказів, тим краще, — каже експерт.
Якщо ви травмувалися під час аварії, викликайте лікарів, фіксуйте подію і обов’язково зберігайте усі чеки за лікування.
Тоді ви зможете вимагати відшкодування.
Аби зрозуміти, з кого ж стягувати завдані збитки, слід звернутися до міської ради або кадастрової карти.
Детальніше про це дивіться у рубриці “Гаряча тема”.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо травмувалися в маршрутці.
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