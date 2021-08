ДТП через яму на дорозі: як відшкодувати збитки?

Скандал у Кропивницькому.

Водій в’їхав у велику яму, у результаті чого втратив око та кілька зубів.

Подібні ДТП на дорогах нашої країни не рідкість.

То як відшкодувати збитки, якщо ви потрапили в таку пригоду?

Чоловік, що втрапив у яму у Кропивницькому переконує — правоохоронці замість того, аби причиною ДТП вважати неналежний стан дорожнього покриття, зазначили, що водій не впевнився у безпеці.

Адвокат Василь Юрцев каже:

Розібратися у цій ситуації має суд, каже експерт у сфері транспорту Віктор Медвідь.

Якщо ви потрапили в подібну ситуацію, Василь Юрцев радить діяти так:

“Викличте поліцію для оформлення документів і самостійно зафіксуйте стан автомобіля та стан дорожнього покриття за допомогою мобільного телефона. Бажано також мати хоча б 2 свідки, вписати їх відповідні дані”.

Якщо ви травмувалися під час аварії, викликайте лікарів, фіксуйте подію і обов’язково зберігайте усі чеки за лікування.

Тоді ви зможете вимагати відшкодування.

Аби зрозуміти, з кого ж стягувати завдані збитки, слід звернутися до міської ради або кадастрової карти.

Детальніше про це дивіться у рубриці “Гаряча тема”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо травмувалися в маршрутці.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.