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ICTV Ранок 20.08.2021 13:00
20.08.2021 13:00
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ДТП через яму на дорозі: як відшкодувати збитки?

ДТП через яму на дорозі: як відшкодувати збитки?

Скандал у Кропивницькому.

Водій в’їхав у велику яму, у результаті чого втратив око та кілька зубів.

Подібні ДТП на дорогах нашої країни не рідкість.

То як відшкодувати збитки, якщо ви потрапили в таку пригоду?

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Хто винен у подібних ДТП?

Чоловік, що втрапив у яму у Кропивницькому переконує — правоохоронці замість того, аби причиною ДТП вважати неналежний стан дорожнього покриття, зазначили, що водій не впевнився у безпеці.

Адвокат Василь Юрцев каже:

Якщо у водіях дійсно не було порушень ПДР, то звісно, у цій ситуації винен балансоутримувач цієї частини автошляху.

Розібратися у цій ситуації має суд, каже експерт у сфері транспорту Віктор Медвідь.

Як отримати компенсацію?

Якщо ви потрапили в подібну ситуацію, Василь Юрцев радить діяти так:

“Викличте поліцію для оформлення документів і самостійно зафіксуйте стан автомобіля та стан дорожнього покриття за допомогою мобільного телефона. Бажано також мати хоча б 2 свідки, вписати їх відповідні дані”.

Чим більше матимете доказів, тим краще, — каже експерт.

Якщо ви травмувалися під час аварії, викликайте лікарів, фіксуйте подію і обов’язково зберігайте усі чеки за лікування.

Тоді ви зможете вимагати відшкодування.

Аби зрозуміти, з кого ж стягувати завдані збитки, слід звернутися до міської ради або кадастрової карти.

Детальніше про це дивіться у рубриці “Гаряча тема”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо травмувалися в маршрутці.

Фото: Unsplash

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Теги: гаряча тема, дороги, ДТП, ями
20.08.2021 13:00



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