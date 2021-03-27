Агресивна охорона. Як захиститися від сек’юріті і вийти з магазину цілим

Охоронці атакують у магазинах? Чому таке трапляється, і як захиститися.
“Покажіть сумку” — це не найстрашніше, що може з вами трапитись у супермаркеті.
Нещодавно у Києві охоронець металевою палицею вдарив по обличчю покупця.
А в Одесі сек’юріті торгового центру взагалі змусила клієнта вмиватись зеленкою!
Що робити, якщо на вас напав охоронець та чому таке трапляється, пояснили наші журналісти у рубриці “Гаряча тема”.Також по темі: Обчистили просто при господарях! Схеми квартирних крадіїв, та як не стати їхньою жертвою Небезпечні під'їзди: як вберегти себе від нападів у власному будинку Як захистити свої фото в соцсмережах? І що робити, якщо не встигли
Чому таке трапляється?
Начальник департаменту внутрішньої безпеки охоронної компанії Руслан Болгов каже, що таке трапляється практично кожного дня.
За словами спеціаліста, далеко не всі охоронці в магазинах професійні.
Відсутні будь-які спеціальної перевірки та навчання для сек’юріті.
Через це часто на роботу приймають людей із вже порушеною психікою, — каже експерт.
На що має право охоронець?
Правозахисниця Олександра Матвійчук пояснила, що правоохоронець не є посадовою особою, а просто виконує сервісну функцію.
Жодних спецповноважень він не має.
Руслан Болгов пояснює ж, якщо охоронцям довелося знешкодити людину, то слід викликати поліцію, самосуд тут ні до чого.
Як захиститися?
- У жодному разі не йдіть із охоронцями у їхню кімнату, вирішуйте ситуацію в магазині там, де вас знімають камери.
- Ви не зобов’язані показувати охоронцям, що є у вас в сумці, однак можете дозволити подивитись чек і певні речі, що їх цікавлять.
- Поводьтеся підкреслено ввічливо, не давайте себе спровокувати на агресію.
А як діяти, якщо все ж потрапили під гарячу руку охоронця, дивіться у відео.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо травмувалися у маршрутці.
Фото: Pixabay