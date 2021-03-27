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ICTV Ранок 27.03.2021 11:10
27.03.2021 11:10
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Агресивна охорона. Як захиститися від сек’юріті і вийти з магазину цілим


Охоронці атакують у магазинах? Чому таке трапляється, і як захиститися.

“Покажіть сумку” — це не найстрашніше, що може з вами трапитись у супермаркеті.

Нещодавно у Києві охоронець металевою палицею вдарив по обличчю покупця.

А в Одесі сек’юріті торгового центру взагалі змусила клієнта вмиватись зеленкою!

Що робити, якщо на вас напав охоронець та чому таке трапляється, пояснили наші журналісти у рубриці “Гаряча тема”.

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Чому таке трапляється?

Начальник департаменту внутрішньої безпеки охоронної компанії Руслан Болгов каже, що таке трапляється практично кожного дня.

За словами спеціаліста, далеко не всі охоронці в магазинах професійні.

Відсутні будь-які спеціальної перевірки та навчання для сек’юріті.

Через це часто на роботу приймають людей із вже порушеною психікою, — каже експерт.

На що має право охоронець?

Правозахисниця Олександра Матвійчук пояснила, що правоохоронець не є посадовою особою, а просто виконує сервісну функцію.

Жодних спецповноважень він не має.

Руслан Болгов пояснює ж, якщо охоронцям довелося знешкодити людину, то слід викликати поліцію, самосуд тут ні до чого.

Як захиститися?

  1. У жодному разі не йдіть із охоронцями у їхню кімнату, вирішуйте ситуацію в магазині там, де вас знімають камери.
  2. Ви не зобов’язані показувати охоронцям, що є у вас в сумці, однак можете дозволити подивитись чек і певні речі, що їх цікавлять.
  3. Поводьтеся підкреслено ввічливо, не давайте себе спровокувати на агресію.

А як діяти, якщо все ж потрапили під гарячу руку охоронця, дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо травмувалися у маршрутці.

Фото: Pixabay

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Теги: напад, практичні поради, самозахист
27.03.2021 11:10



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