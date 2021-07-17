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Video: Небезпека під яскравою обгорткою: як не отруїтися морозивом?

За яскравою обгорткою морозива приховується небезпека. Вона криється у термінах придатності та температурних умовах зберігання, яких іноді не дотримуються недобросовісні продавці. А також — у шкідливих складових. [read_more_news] Наш експерт  Михайло Шарков перевірив столичні магазини та з'ясував, як вберегти себе від отруєння звичайним морозивом. Дивіться у нашій рубриці "Шопочьом". Нагадаємо, раніше ми розповідали, як вибрати якісну оливкову олію. Фото: Pexels

Небезпека під яскравою обгорткою: як не отруїтися морозивом?
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За яскравою обгорткою морозива приховується небезпека.

Вона криється у термінах придатності та температурних умовах зберігання, яких іноді не дотримуються недобросовісні продавці.

А також — у шкідливих складових.

Також по темі: Сезон шашликів: як вибрати якісне м'ясо і навіщо перевіряти термін придатності вугілля? Як вибрати персики? Ознаки стиглих і солодких фруктів Із чого роблять шаурму? Експерт перевірив вуличні закусочні

Наш експерт  Михайло Шарков перевірив столичні магазини та з’ясував, як вберегти себе від отруєння звичайним морозивом.

Дивіться у нашій рубриці “Шопочьом”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як вибрати якісну оливкову олію.

Фото: Pexels

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ICTV / Ранок / Небезпека під яскравою обгорткою: як не отруїтися морозивом? / 17.07.2021 10:25
17.07.2021 10:25

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