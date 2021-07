Небезпека під яскравою обгорткою: як не отруїтися морозивом?

За яскравою обгорткою морозива приховується небезпека.

Вона криється у термінах придатності та температурних умовах зберігання, яких іноді не дотримуються недобросовісні продавці.

А також — у шкідливих складових.

Наш експерт Михайло Шарков перевірив столичні магазини та з’ясував, як вберегти себе від отруєння звичайним морозивом.

Дивіться у нашій рубриці “Шопочьом”.

