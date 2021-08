Як не зіпсувати речі у пральній машинці: ТОП-5 дієвих лайфхаків

Правила користування пральною машинкою, про які знають не всі.

Кожен з нас хоч раз оплакував свій улюблений одяг, який не пережив чергового прання.

Щоб таких втрат було менше, Ранок у Великому Місті підготував ТОП-5 дієвих лайфхаків, які захистять твої речі від пральної машинки.

Навіть діти знають, що перед пранням речі потрібно сортувати — біле до білого, червоне до кольорового тощо.

Але, виявляється, одного лиш кольору в сортуванні не достатньо.

Шовковим та вовняним речі зазвичай рекомендується делікатне прання або хімчистка, тому з ними краще не експерементувати.

Якщо почнеш розподіляти одяг правильно, більше не обиратимеш між делікатним режимом прання та недостатньо випраними речами.

Перед тим, як покласти у пральну машину річ, на якій є плями, її краще обробити.

І взагалі локального забруднення позбутися легше, якщо запрати одяг одразу, поки бруд не встиг у нього в’їстися.

Але терти пляму слід обережно, щоб не пошкодити саму тканину.

Ще один обов’язковий ритуал перед пранням — це перевірка кишень.

Він допоможе уникнути потрапляння у пральну машину монет, ключів, флешок, помад та інших дрібних предметів.

Якщо пропустити цей крок, можна не лише одяг зіпсувати, а й саму пралку.

Якщо на одязі є блискавки, кнопки чи липучки, перед пранням їх потрібно застібнути.

А ґудзики — навпаки, розстібнути.

Якщо все це здається надто заплутаним, то зараз будемо прояснювати.

Виправши джинси з розкритою блискавкою, є ризик більше їх не вдягти: сторони блискавки можуть не зійтися.

А не застібнуті ґудзики можуть просто загубитися на дні пральної машинки…

І наостанок лайфхак, про який багато й не здогадуються.

Так і насиченість кольорів збережеться і одяг довше служитиме.

Джинсу це теж стосується, оскільки він полюбляє втрачати свій початковий відтінок.

