Як не зіпсувати речі у пральній машинці: ТОП-5 дієвих лайфхаків

Правила користування пральною машинкою, про які знають не всі.
Кожен з нас хоч раз оплакував свій улюблений одяг, який не пережив чергового прання.
Щоб таких втрат було менше, Ранок у Великому Місті підготував ТОП-5 дієвих лайфхаків, які захистять твої речі від пральної машинки.
Читай і ділися з друзями та знайомими.
Як не зіпсувати речі у пральній машинці?
Розподіляй речі не лише за кольором
Навіть діти знають, що перед пранням речі потрібно сортувати — біле до білого, червоне до кольорового тощо.
Але, виявляється, одного лиш кольору в сортуванні не достатньо.
Потрібно звертати увагу ще й на тип тканини та ярлики.
Шовковим та вовняним речі зазвичай рекомендується делікатне прання або хімчистка, тому з ними краще не експерементувати.
Якщо почнеш розподіляти одяг правильно, більше не обиратимеш між делікатним режимом прання та недостатньо випраними речами.
Обробляй плями
Перед тим, як покласти у пральну машину річ, на якій є плями, її краще обробити.
І взагалі локального забруднення позбутися легше, якщо запрати одяг одразу, поки бруд не встиг у нього в’їстися.
Але терти пляму слід обережно, щоб не пошкодити саму тканину.Також по темі: Кисломолочний сир у мікрохвильовці? Перевірка лайфхаків з інтернету Ariel VS Persil: хто переміг у війні пральних порошків Як кинути палити: найкорисніші лайфхаки
Витрушуй кишені
Ще один обов’язковий ритуал перед пранням — це перевірка кишень.
Він допоможе уникнути потрапляння у пральну машину монет, ключів, флешок, помад та інших дрібних предметів.
Якщо пропустити цей крок, можна не лише одяг зіпсувати, а й саму пралку.
Не забувай про блискавки та ґудзики
Якщо на одязі є блискавки, кнопки чи липучки, перед пранням їх потрібно застібнути.
А ґудзики — навпаки, розстібнути.
Якщо все це здається надто заплутаним, то зараз будемо прояснювати.
Виправши джинси з розкритою блискавкою, є ризик більше їх не вдягти: сторони блискавки можуть не зійтися.
А не застібнуті ґудзики можуть просто загубитися на дні пральної машинки…
Темні та кольорові речі пери навиворіт
І наостанок лайфхак, про який багато й не здогадуються.
Темні та кольорові речі краще прати навиворіт.
Так і насиченість кольорів збережеться і одяг довше служитиме.
Джинсу це теж стосується, оскільки він полюбляє втрачати свій початковий відтінок.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як швидко зарядити мобільний телефон.
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