Як вивести плями без побутової хімії

У кожного була така історія, коли доводилося попрощатися з улюбленими речами через плями, які не можна вивести.

Зараз розмаїття побутової хімії неймовірне, широкий вибір плямовивідників, які зможуть побороти будь-які плями.

Але бувають ситуації, коли їх немає під рукою або пляму треба прибрати якомога швидше.

Ранок у Великому Місті розповість, як вивести різні плями з тканини у домашніх умовах.

Жовті плями на одязі можна побороти за допомогою ацетилсаліцилової кислоти. Більш відома у народі як «Ацетилка» – знеболювальний, жарознижувальний засіб.

Потрібно розтовкти дві таблетки та розбавити їх чайною ложкою води. Далі нанести суміш на проблемні місця. Зачекати 10-15 хвилин та замочити річ на кілька годин у теплому мильному розчині.

Якщо лишаться розводи, то прибрати їх можна за допомогою водного розчину перекисі водню (на 10 столових ложок води 1 столова ложка перекису). Додати на проблемні місця зачекати 10 хвилин і почати прання.

У літрі гарячої води треба розчинити жменю солі і замочити сорочку або футболку на годину.

Потім випрати у мильній воді. Плями під пахвами від антиперспіранту і поту зникнуть.

На білому одязі плями добре виводить перекис водню. Налий його на забруднення і залиш на годину.

Потім випери. Жовті плями від поту з білих речей зникнуть.

Намиль пляму від масла звичайним господарським милом і присип цукром.

Через 10-20 хвилин потри вологою щіткою і відправ у пральну машину.

Розведи порошок теплою (не гарячою) водою до густоти сметани і покрий ним забруднені місця. Через 30-40 хвилин виперіть річ у теплій воді.

Якщо ти щойно “посадив” масну пляму на сукню або сорочку, треба втерти в неї дрібну сіль.

Коли вона насититься жиром, почисть та посип свіжою, роби так поки забруднення стане ледве помітним. Запери тканину в теплій воді з милом або з миючим засобом для посуду.

Одразу попереджаємо: тут діяти потрібно якомога швидше, щоб пляма не встигла «в’їстися» в волокна.

1. Туго натягни тканину та налий на пляму окріп, підкислений оцтом або лимонною кислотою. Пляма має збліднути, після чого треба запрати річ.

2. Оброби забруднення шматочком лимона, почекай трохи і випери.

3. Тепле молоко, кисле молоко або сироватка теж годяться проти винних розводів.

Ненадовго замочи забруднені ділянки в молоці, а потім прополощи в холодній воді. Після випери річ в пральній машині.

1. Найелементарніший спосіб, який допоможе позбавитися плями від соку – вимивання її окропом.

Для цього потрібно натягнути тканину, щоб вона не провисала, і лити воду доти, доки сік зблідне. Після цього відправ одяг до пральної машини.

2. Вишневий сік і інші ягоди виводить тепле кисле молоко або молочна сироватка.

Замочи в ній одяг на кілька годин. Коли сліди зійдуть, випери, як звичайно.

3. Якщо томатні або вишневі сліди не виводяться, додай в розчин трохи лимонної кислоти.

1. Ретельно промий забруднену ділянку струменем холодної води.

Намиль його господарським милом і залиш на 20-30 хв. Потім річ треба випрати в теплій воді з пральним порошком.

2. Ацетилсаліцилова кислота допоможе впоратися з кривавими слідами на вовняній тканині.

Розведи 2-3 таблетки в склянці теплої води, змочи в ній зубну щітку і потріть тканину.

На півлітри води насип столову ложку солі. Або використовуй розчин нашатирного спирту в пропорції 20 г на 1 л води.

Сподіваємося, ці поради стануть тобі у пригоді

Фото: Unsplash

