Список мовних помилок, які видають неграмотну людину

Найпоширеніші мовні помилки та часто вживані русизми, які роблять нашу мову неграмотною.

А ми дуже хочемо, щоб українська мова була красивою, чистою та мелодійною. Тому радимо тобі уважно прочитати цей матеріал – і намагатися уникати помилок у своєму мовленні.

Це зовсім не складно, головне – почати!

Конструкція згідно до – це калька з російської мови. Аби її уникнути, використовуй стилістично правильні варіанти згідно з і відповідно до.

Ціни можуть бути високими, а товари дорогими.

А от дорогі ціни – це неграмотне словосполучення, яке ми не радимо вживати.

Подібні фрази можна почути досить часто. Але казати так не варто.

Насправді дивитися може лише той, хто має очі – людина або тварина. А сукня – гарно виглядає. Або – личить.

Запам`ятай: дякують комусь, а не когось. І аж ніяк не навпаки.

А якщо не пам`ятаєш, як правильно, то краще скаже просто дякую.

Слово рахувати використовуй, коли збираєшся щось перелічити. А от якщо хочеш висловити свою думку – використовуй слово вважати.

Такі конструкції не характерні для української мови і є помилковими.

Замість них використовуй префікс най (найрозумніший) або слово найбільш (найбільш розумний).

В українській мові активні дієприкметники теперішнього часу із суфіксами уч, юч давно втратили свою актуальність. Але їх все одно продовжують використовувати.

Якщо ти хочеш говорити красиво і правильно, намагайся заміняти такі слова.

Річ у тому, що половина – це рівно 50%. А отже –вона не може бути більшою чи меншою.

Тому варто казати або просто половина, або більша/менша частина.

Використання конструкції на протязі для позначення тривалості якогось процесу (наприклад, на протязі року) – одна з найпоширеніших мовних помилок.

Запам’ятай: якщо ти говориш про те, скільки щось триває – використовуй слово протягом (протягом дня, протягом усієї відпустки).

Конструкція на протязі теж має право на існування, от тільки вона має зовсім інше значення (якщо сидіти на протязі біля відкритого вікна – можна застудитися).

Цю словесну конструкцію ми щодня чуємо у розмовах, оголошеннях і навіть з телеекранів.

От тільки казати приймати участь – неправильно.

Запам’ятай: участь лише беруть. А от приймати можна гостей, подарунки, або, наприклад, пологи.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що 100 років тому населення Кубані говорило українською мовою.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.