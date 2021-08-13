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ICTV Ранок 13.08.2021 14:51
13.08.2021 14:51
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Список мовних помилок, які видають неграмотну людину

Список мовних помилок, які видають неграмотну людину

Найпоширеніші мовні помилки та часто вживані русизми, які роблять нашу мову неграмотною.

А ми дуже хочемо, щоб українська мова була красивою, чистою та мелодійною. Тому радимо тобі уважно прочитати цей матеріал – і намагатися уникати помилок у своєму мовленні.

Це зовсім не складно, головне – почати!

ТОП типових помилок в українській мові

1. Згідно до закону

Конструкція згідно до – це калька з російської мови. Аби її уникнути, використовуй стилістично правильні варіанти згідно з і відповідно до.

Згідно до закону згідно з законом, відповідно до закону.

2. Дорогі ціни

Ціни можуть бути високими, а товари дорогими.

А от дорогі ціни – це неграмотне словосполучення, яке ми не радимо вживати.

Дорогі ціни високі ціни, дорогі товари.

3. Ця сукня на тобі гарно дивиться

Подібні фрази можна почути досить часто. Але казати так не варто.

Насправді дивитися може лише той, хто має очі – людина або тварина. А сукня – гарно виглядає. Або – личить.

Гарно дивиться гарно виглядає, личить, пасує.

4. Дякую вас

Запам`ятай: дякують комусь, а не когось. І аж ніяк не навпаки.

А якщо не пам`ятаєш, як правильно, то краще скаже просто дякую.

Дякую вас → дякую вам

5. Я рахую, що…

Слово рахувати використовуй, коли збираєшся щось перелічити. А от якщо хочеш висловити свою думку – використовуй слово вважати.

Я рахую, що я вважаю, що

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6. Самий красивий, розумний, дорогий…

Такі конструкції не характерні для української мови і є помилковими.

Замість них використовуй префікс най (найрозумніший) або слово найбільш (найбільш розумний).

Самий дорогий найдорожчий, найбільш дорогий (але не найбільш дорожчий!)

7. Бажаючий, відновлюючий, захоплюючий, практикуючий…

В українській мові активні дієприкметники теперішнього часу із суфіксами уч, юч давно втратили свою актуальність. Але їх все одно продовжують використовувати.

Якщо ти хочеш говорити красиво і правильно, намагайся заміняти такі слова.

Бажаючий охочий; який бажає.

Відновлюючий відновлювальний; який відновлює.

Захоплюючий захопливий.

Практикуючий юрист юрист-практик.

8. Більша половина

Річ у тому, що половина – це рівно 50%. А отже –вона не може бути більшою чи меншою.

Тому варто казати або просто половина, або більша/менша частина.

Більша половина → половина/більша частина

9. На протязі року

Використання конструкції на протязі для позначення тривалості якогось процесу (наприклад, на протязі року) – одна з найпоширеніших мовних помилок.

Запам’ятай: якщо ти говориш про те, скільки щось триває – використовуй слово протягом (протягом дня, протягом усієї відпустки).

На протязі дня протягом дня

Конструкція на протязі теж має право на існування, от тільки вона має зовсім інше значення (якщо сидіти на протязі біля відкритого вікна – можна застудитися).

10. Приймати участь

Цю словесну конструкцію ми щодня чуємо у розмовах, оголошеннях і навіть з телеекранів.

От тільки казати приймати участь – неправильно.

Запам’ятай: участь лише беруть. А от приймати можна гостей, подарунки, або, наприклад, пологи.

Приймати участь брати участь.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що 100 років тому населення Кубані говорило українською мовою.

Фото: Pexels

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Теги: українська мова
13.08.2021 14:51



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