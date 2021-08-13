Список мовних помилок, які видають неграмотну людину

Найпоширеніші мовні помилки та часто вживані русизми, які роблять нашу мову неграмотною.
А ми дуже хочемо, щоб українська мова була красивою, чистою та мелодійною. Тому радимо тобі уважно прочитати цей матеріал – і намагатися уникати помилок у своєму мовленні.
Це зовсім не складно, головне – почати!
ТОП типових помилок в українській мові
1. Згідно до закону
Конструкція згідно до – це калька з російської мови. Аби її уникнути, використовуй стилістично правильні варіанти згідно з і відповідно до.
Згідно до закону → згідно з законом, відповідно до закону.
2. Дорогі ціни
Ціни можуть бути високими, а товари дорогими.
А от дорогі ціни – це неграмотне словосполучення, яке ми не радимо вживати.
Дорогі ціни → високі ціни, дорогі товари.
3. Ця сукня на тобі гарно дивиться
Подібні фрази можна почути досить часто. Але казати так не варто.
Насправді дивитися може лише той, хто має очі – людина або тварина. А сукня – гарно виглядає. Або – личить.
Гарно дивиться → гарно виглядає, личить, пасує.
4. Дякую вас
Запам`ятай: дякують комусь, а не когось. І аж ніяк не навпаки.
А якщо не пам`ятаєш, як правильно, то краще скаже просто дякую.
Дякую вас → дякую вам
5. Я рахую, що…
Слово рахувати використовуй, коли збираєшся щось перелічити. А от якщо хочеш висловити свою думку – використовуй слово вважати.
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Я рахую, що → я вважаю, що
6. Самий красивий, розумний, дорогий…
Такі конструкції не характерні для української мови і є помилковими.
Замість них використовуй префікс най (найрозумніший) або слово найбільш (найбільш розумний).
Самий дорогий → найдорожчий, найбільш дорогий (але не найбільш дорожчий!)
7. Бажаючий, відновлюючий, захоплюючий, практикуючий…
В українській мові активні дієприкметники теперішнього часу із суфіксами уч, юч давно втратили свою актуальність. Але їх все одно продовжують використовувати.
Якщо ти хочеш говорити красиво і правильно, намагайся заміняти такі слова.
Бажаючий → охочий; який бажає.
Відновлюючий → відновлювальний; який відновлює.
Захоплюючий → захопливий.
Практикуючий юрист → юрист-практик.
8. Більша половина
Річ у тому, що половина – це рівно 50%. А отже –вона не може бути більшою чи меншою.
Тому варто казати або просто половина, або більша/менша частина.
Більша половина → половина/більша частина
9. На протязі року
Використання конструкції на протязі для позначення тривалості якогось процесу (наприклад, на протязі року) – одна з найпоширеніших мовних помилок.
Запам’ятай: якщо ти говориш про те, скільки щось триває – використовуй слово протягом (протягом дня, протягом усієї відпустки).
На протязі дня → протягом дня
Конструкція на протязі теж має право на існування, от тільки вона має зовсім інше значення (якщо сидіти на протязі біля відкритого вікна – можна застудитися).
10. Приймати участь
Цю словесну конструкцію ми щодня чуємо у розмовах, оголошеннях і навіть з телеекранів.
От тільки казати приймати участь – неправильно.
Запам’ятай: участь лише беруть. А от приймати можна гостей, подарунки, або, наприклад, пологи.
Приймати участь → брати участь.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що 100 років тому населення Кубані говорило українською мовою.
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