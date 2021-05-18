Кайлі Дженнер похизувалася фото в міні-бікіні

Американська світська левиця Кайлі Дженнер здивувала прихильників відвертими фото.
Одна з наймолодших мільядерок світу похизувалася знімками в міні-бікіні.
Мій вайб зараз – просто жити життя, – так коротко прокоментувала свою світлину Кайлі.
Пікантні фото 23-річної Дженнер, яка є сестрою Кім Кардашян, зібрали понад 12 мільйонів вподобань.
Знаменитість, за якою стежать 233 мільйони користувачів, часто публікує у своєму блозі в інстаграмі подібний контент.
Кайлі охоче ділиться і знімками з сестрами.
Акаунт зірки входить у топ найпопулярніших акаунтів на цій платформі.Також по темі: Більше не перша? Хто обігнав Кайлі Дженнер у зірковому рейтингу Instagram 5 секретів краси Кайлі Дженнер Кайлі чи Кім? Сестри Кардашян вирішили помірятись популярністю
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Нагадаємо, раніше ми писали про зірковий інстаграм Кайлі Дженнер.
Фото: kyliejenner