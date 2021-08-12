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Довгоочікувана відпустка. Ірина Федишин показала, як відпочиває в полі

Довгоочікувана відпустка. Ірина Федишин показала, як відпочиває в полі

Українська співачка Ірина Федишин поділилася з прихильниками новими фото.

У своєму інстаграм-блозі зірка показала, як відпочиває в полі.

Довгоочікувана відпустка. Не Мальдіви, але тоже так нічо. Поділитися локацією де можна так гарно відпочити? – прокоментувала Федишин.

Фото співачки уподобали близько шести тисяч користувачів.

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Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про секрети краси Бейонсе.

Фото: irynafedyshyn

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Теги: інстаграм зірок, Ірина Федишин, зірки, шоу-біз
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