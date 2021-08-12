Довгоочікувана відпустка. Ірина Федишин показала, як відпочиває в полі

Українська співачка Ірина Федишин поділилася з прихильниками новими фото.
У своєму інстаграм-блозі зірка показала, як відпочиває в полі.
Довгоочікувана відпустка. Не Мальдіви, але тоже так нічо. Поділитися локацією де можна так гарно відпочити? – прокоментувала Федишин.
Фото співачки уподобали близько шести тисяч користувачів.
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Фото: irynafedyshyn
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12.08.2021 18:00
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