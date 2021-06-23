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ICTV Ранок 23.06.2021 20:35
23.06.2021 20:35
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Разом із чоловіком. Сєдокова поділилася гарячими знімками з Греції


Співачка Анна Сєдокова показала гарячі знімки з Греції.

Світлинами з відпочинку зірка ділиться у своєму інстаграмі.

Цього разу Сєдокова похизувалася фото зі своїм чоловіком Янісом Тімою.

Пост пари назбирав уже понад 100 тисяч уподобань.

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Детальніше про цю та інші зіркові новини дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про роман Джей Ло та Бена Аффлека.

Фото: annasedokova

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Теги: інстаграм зірок, Анна Сєдокова, зірки, шоу-біз
23.06.2021 20:35



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