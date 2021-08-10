Ще той танцівник. Італійський мільйонер Джанлука Ваккі підкорив мережу запальним відео

Італійський мільйонер Джанлукка Ваккі поділився з прихильниками запальним відео.
Ролик 54-річний король вечірок виклав у своєму інстаграм-блозі.
Ваккі показав, як ритмічно рухається на яхті, і побажав фанатам щасливого літа.
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Допис знаменотості вподобали понад 570 тисяч користувачів.
Зауважимо, що минулого року Джанлуккі став батьком.
У нього та венесуельської моделі Шерон Фонсеки народилася донька.
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Нагадаємо, раніше ми писали про топ зіркових розлучень.
Фото: gianlucavacchi
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10.08.2021 21:10
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