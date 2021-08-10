УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 10.08.2021 21:10
10.08.2021 21:10
Поділитися

Ще той танцівник. Італійський мільйонер Джанлука Ваккі підкорив мережу запальним відео

Ще той танцівник. Італійський мільйонер Джанлука Ваккі підкорив мережу запальним відео

Італійський мільйонер Джанлукка Ваккі поділився з прихильниками запальним відео.

Ролик 54-річний король вечірок виклав у своєму інстаграм-блозі.

Ваккі показав, як ритмічно рухається на яхті, і побажав фанатам щасливого літа.

Також по темі: Глибина 1250 метрів. Пономарьов показав, як пірнає в море

Допис знаменотості вподобали понад 570 тисяч користувачів.

Зауважимо, що минулого року Джанлуккі став батьком.

У нього та венесуельської моделі Шерон Фонсеки народилася донька.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про топ зіркових розлучень.

Фото: gianlucavacchi

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: інстаграм зірок, Джанлука Ваккі, зірки, шоу-біз
10.08.2021 21:10



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь