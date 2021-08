Ще той танцівник. Італійський мільйонер Джанлука Ваккі підкорив мережу запальним відео

Італійський мільйонер Джанлукка Ваккі поділився з прихильниками запальним відео.

Ролик 54-річний король вечірок виклав у своєму інстаграм-блозі.

Ваккі показав, як ритмічно рухається на яхті, і побажав фанатам щасливого літа.

Допис знаменотості вподобали понад 570 тисяч користувачів.

Зауважимо, що минулого року Джанлуккі став батьком.

У нього та венесуельської моделі Шерон Фонсеки народилася донька.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про топ зіркових розлучень.

Фото: gianlucavacchi

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.