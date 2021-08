Вісім причин назавжди відмовитися від фастфуду

Звичайно, бургер не раз виручав тебе в цьому диджиталізованому світі, де на нормальну і здорову їжу немає або часу, або грошей.

А мережі швидкого харчування зовсім не ставлять за мету завдати шкоди нашому з тобою здоров’ю. Для них це просто бізнес – і нічого зайвого.

Але всьому є своя ціна. І якщо ти хочеш поїсти швидко і дешево – дивись, чим потрібно буде за це платити.

Ми в Ранку у Великому місті зібрали для тебе 8 причин відмовитися від фаст-фуду.

Просто попереджаємо зайвий раз, а наскільки вони переконливі – суди сам.

Шкідливі жири, яких багацько у фаст-фуді, – це абсолютно марна і непотрібна енергія.

Надлишки спожитого жиру обов’язково осядуть на стегнах, і ти – для початку – більше не зможеш влізти в улюблені джинси.

Наразі 1 з 10 осіб у світі страждають від ожиріння.

Так, це надлишкові калорії в їжі швидкого приготування привели до справжньої епідемії.

У процесі приготування в “швидку” їжу додається безліч штучних підсолоджувачів.

Це надає страві бажаний смак, але згубно позначається на твоєму здоров’ї.

Будь-які штучні добавки важко засвоюються організмом.

Вони шкідливі з двох причин: по-перше, зловживання переповненим цукром фаст-фудом веде до набору ваги, що може стати причиною діабету.

По-друге, пересолоджені напої прискорюють потік цукрів в організмі, що з часом може призвести до інсулінової резистентності й запалення.

Час від часу, звичайно, можна дозволити собі фаст-фуд, але щоденне його вживання вкрай небажано.

Готується фаст-фуд за кілька хвилин, але чи правильно?

Ніхто не хоче чекати, поки кухар приготує здорове блюдо за всіма правилами, адже у нас є швидка їжа, і до того ж вона така смачна.

Але подібна їжа приносить в організм зайву поживну енергію, заподіює дискомфорт, а також призводить до різних захворювань.

Тому краще не вживай таку їжу, це ризиковано.

Всі ми знаємо, що сіль – сумнівний інгредієнт. Останнім часом все більше молодих людей страждає від гіпертонії та інших проблем, так чи інакше пов’язаних з тиском.

І не останню роль в цьому відіграє пересолений фаст-фуд.

Так, це може бути дуже смачно, але така їжа непомітно завдає твоєму організму непоправної шкоди.

Так, наприклад, спершу підвищений вміст солі в раціоні підвищує тиск. А це вже доріжка до гіпертонії.

Фаст-фуд – швидка і зручна їжа за низькою ціною.

Багато людей, знаючи, що така їжа більш калорійна, все одно відвідують ресторани швидкого харчування.

Вони накопичуються в тілі й не використовуються для виробництва енергії.

Ці калорії збираються в кров’яних судинах, стають причиною підвищеного тиску і навантажують серце.

Все це у підсумку призводить до гіпертонії та інших серцево-судинних захворювань.

У фаст-фуді часто в хід йдуть найдешевші продукти. Бо для мереж швидкого харчування кількість важливіше, ніж якість.

Виходить, що ти не маєш ні найменшого уявлення про походження тієї чи іншої складової. Краще купити продукти самому і приготувати вдома.

На жаль, до процесу приготування часто допускається персонал, який не має належної кваліфікації та не знайомий з правилами безпеки харчування.

А так і поширюються інфекційні захворювання.

“Смакота!” – думаєш ти, дивлячись на свою порцію картопельки фрі.

Але чи усвідомлюєш ти, що такий апетитний колір досягається шляхом додавання барвників і консервантів?

На ринку доступні й корисні аналоги, але вони значно дорожче – хто ж додаватиме їх в дешевий фаст-фуд?

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що їсти для схуднення після тренувань.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.