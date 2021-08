Як загартовуватися без шкоди для організму

Ще в школі нам розповідають, що треба загартовувати свій організм, адже це покращує стан нашого здоров’я та зміцнює імунітет.

Тож Ранок у Великому Місті розповість тобі про різні способи загартовування та як це краще робити без шкоди для здоров’я.

Існують різні види загартовування, починаючи від відомого усім водного способу і до ходьби босоніж.

Контрастний душ, обливання, обтирання холодними рушниками, моржування – все це відноситься до водяного загартовування.

Водою краще загартовуватися вранці. Якщо ти робитимеш це увечері, то твій організм буде у збудженому стані і ти не зможеш заснути.

Тож, перше – це контрастний душ. Спочатку тобі потрібно нагрітися під теплою водою і перемкнути на холодну.

Потім, коли стане занадто холодно – знову на гарячу. І так 5-8 разів, починати треба потроху.

Ти можеш обливатися холодною водою. Або прикладати мокрі холодні рушники. Але спершу це робити з гомілками, далі по пояс, наступного разу з торсом, але без спини. Потім вже зі спиною.

Головне робити це поступово, щоб твій організм звик до цього «стресу».

Приймати сонячні ванни корисно, якщо це вміру і з розумом. Треба знаходитися під прямими променями сонця по 10-15 хвилин. Завжди мати з собою головний убір та сонцезахисні окуляри.

Бери з собою достатню кількість води і не перегрівайся, аби твій відпочинок і початок загартовування не закінчилися запамороченням або сонячними опіками.

Суть цього загартовування полягає в тому, що ти проводиш багато часу на свіжому повітрі у будь-яку пору року та будь-яку погоду.

Організм загартовується завдяки охолодженню нервових закінчень слизової та шкірних рецепторів, вдосконалюючи систему терморегуляції організму.

Влітку можна ходити босоніж по траві, вологому та сухому піску, а взимку практикувати короткі прогулянки по снігу (не довше, ніж 3-5 хв).

Пам’ятай, що суть загартовування в тому, що це регулярні процедури.

Не можна розпочати, коли захочеться потім зробити довгу паузу і знову розпочати. В такому випадку це не принесе ніякої користі організму.

На жаль, загартовування підходить не всім людям.

Варто тимчасово відмовитись від процедур і тим, хто хворіє, має підвищену температуру та гострі захворювання.

Бажано, перед тим, як почати загартовуватися, проконсультуйся з лікарем, тоді загартовування точно принесе твоєму організму тільки користь.

Фото: Unsplash

