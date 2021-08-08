Як загартовуватися без шкоди для організму

Ще в школі нам розповідають, що треба загартовувати свій організм, адже це покращує стан нашого здоров’я та зміцнює імунітет.

Тож Ранок у Великому Місті розповість тобі про різні способи загартовування та як це краще робити без шкоди для здоров’я.

Загартовування – це тренування організму, підвищення його стійкості до несприятливих кліматичних чинників.

Існують різні види загартовування, починаючи від відомого усім водного способу і до ходьби босоніж.

Загартовування водою

Контрастний душ, обливання, обтирання холодними рушниками, моржування – все це відноситься до водяного загартовування.

Водою краще загартовуватися вранці. Якщо ти робитимеш це увечері, то твій організм буде у збудженому стані і ти не зможеш заснути.

Тож, перше – це контрастний душ. Спочатку тобі потрібно нагрітися під теплою водою і перемкнути на холодну.

Потім, коли стане занадто холодно – знову на гарячу. І так 5-8 разів, починати треба потроху.

Обтирання або обливання



Ти можеш обливатися холодною водою. Або прикладати мокрі холодні рушники. Але спершу це робити з гомілками, далі по пояс, наступного разу з торсом, але без спини. Потім вже зі спиною.

Головне робити це поступово, щоб твій організм звик до цього «стресу».

Загартовування сонцем

Приймати сонячні ванни корисно, якщо це вміру і з розумом. Треба знаходитися під прямими променями сонця по 10-15 хвилин. Завжди мати з собою головний убір та сонцезахисні окуляри.

Якщо ти засмагаєш на пляжі, пам’ятай про те, що кожні 10 хвилин потрібно перевертатися на інший бік.

Бери з собою достатню кількість води і не перегрівайся, аби твій відпочинок і початок загартовування не закінчилися запамороченням або сонячними опіками.

Загартовування повітрям

Суть цього загартовування полягає в тому, що ти проводиш багато часу на свіжому повітрі у будь-яку пору року та будь-яку погоду.

Організм загартовується завдяки охолодженню нервових закінчень слизової та шкірних рецепторів, вдосконалюючи систему терморегуляції організму.

Ходьба босоніж

На стопах розташована незліченна кількість нервових закінчень, які відповідають не лише за імунітет, але й за роботу внутрішніх органів.

Влітку можна ходити босоніж по траві, вологому та сухому піску, а взимку практикувати короткі прогулянки по снігу (не довше, ніж 3-5 хв).

Пам’ятай, що суть загартовування в тому, що це регулярні процедури.

Не можна розпочати, коли захочеться потім зробити довгу паузу і знову розпочати. В такому випадку це не принесе ніякої користі організму.

Протипоказання

На жаль, загартовування підходить не всім людям.

Гіпертонікам, людям з вадами серця, пацієнтам з нирковою недостатністю, людям з хворобою легенів,тим, хто переніс інфаркт загартовування протипоказане.

Варто тимчасово відмовитись від процедур і тим, хто хворіє, має підвищену температуру та гострі захворювання.

Бажано, перед тим, як почати загартовуватися, проконсультуйся з лікарем, тоді загартовування точно принесе твоєму організму тільки користь.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як почати займатися спортом.

Фото: Unsplash

Богдана Макалюк

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.