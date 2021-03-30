Захисники мікрофлори. Як правильно вживати пробіотики і що це таке

Пробіотики – це корисні живі мікроорганізми, які є основою нормальної мікрофлори кишечнику.

Завдяки рекламі, про них сьогодні знають усі.

І не дарма. Вони відповідають за нормальне травлення, не допускають розвитку інфекцій і запалень шлунково-кишкового тракту, а також захищають від багатьох небезпечних захворювань.

Але, щоб відчути на собі позитивний вплив цих помічників, варто розібратись, як правильно їх вживати.

Ранок у Великому Місті допоможе із цим.

Як правильно вживати пробіотики

Пробіотики є основним і визнаним засобом лікування дисбактеріозу, хоча і не є ліками в прямому сенсі цього слова.

До них відносяться не лише лікарські препарати, а й звичні для нас продукти харчування.

То як правильно вживати різні види цих мікроорганізмів?

У продуктах харчування

До продуктів з високим вмістом пробіотиків відносять:

кисло-молочні напої — кефір, йогурт, простоквашу, тощо;

м’який та твердий сир;

ферментовані продукти з сої — сир тофу;

квашенні продукти — капуста, огірки, помідори, яблука, тощо;

хліб, випечений на заквасках.

Треба планувати меню так, аби у ньому щодня було місце для продуктів-пробіотиків.

Окрім регулярності, особливих правил немає.

У препаратах

Пробіотики часто представлені препаратами – біологічно активними добавками до їжі, які можуть продаватися в аптеках, відділах здорового харчування, інтернет-магазинах.

У будь-якому разі, перед вживанням слід упевнитись у їх якості та прокунсультуватися з лікарем.

І з правилами тут трішки важче:

При лікуванні хронічних захворювань пробіотики слід приймати 3, а краще 4 рази на день. Пити їх потрібно до прийому їжі, за 30-40 хвилин, протягом 2-3 тижнів.

Для лікування діареї пробіотики приймають 4-6 разів на день до нормалізації дефекації. Для цього може знадобитися від 2 до 4 днів.

Форма випуску пробіотиків визначає правильність їх прийому.

Так, якщо це порошок, його слід розвести в теплій воді.

Капсули та таблетки потрібно розігріти, не розриваючи оболонки, і запити невеликою кількістю чистої води.

При підвищеній кислотності шлункового соку попередньо потрібно випити стакан лужної мінеральної води або прийняти антацидний препарат, аби захистити бактерії від руйнування.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим відрізняються пробіотики і пребіотики.

Фото: Pexels

Софія Сукач

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