Королева комедій. Найкращі фільми з Кемерон Діас

Найкращі фільми з Кемерон Діас

Все почалося 13 років тому з приниження «гідності» Теда.

Він хронічний невдаха, який постійно потрапляє у комічні ситуації.

Тед настільки боязкий, що здатний роздратувати навіть власного психіатра.

Такий незібраний, що здатен у найвідповідальніший момент прищемити свою чоловічу гідність блискавкою штанів.

Йому не особливо таланить у житті, але одного разу пощастило в любові: коли йому було 17, він зустрів Мері.

Вони збиралися на шкільну вечірку, але тут якраз і стався сумнозвісний випадок із блискавкою, що поклав край їх роману.

Через 13 років Тед наймає приватного детектива Пета для розшуку коханої.

Інтелектуалка Роуз працює адвокатом в солідній фірмі, живе одна і весь час жахливо зайнята.

Тому, коли на її голову звалюється молодша сестра Меггі, це стає схожим на армагеддон.

Дівчина постійно стрибає з однієї роботи на іншу, нерозбірлива в сексуальних зв’язках, любить випити і взагалі не знає кордонів.

Красуня Джой відправляється до Лас-Вегасу – зализувати рани після розставання з хлопцем.

Веселун Джек їде туди ж, щоб гуляти і бешкетувати після звільнення з фірми батька.

У Лас-Вегасі вони знайомляться, продовжують веселитися разом і напідпитку примудряються одружитися.

Вранці вони усвідомлюють, що погарячкували, і біжать розлучатися, а по дорозі Джек несподівано виграє в автоматі три мільйони.

Це сильно ускладнить розлучення.

Учителька Елізабет Хелсі планує вдало вийти заміж, тому давно забила на роботу і на учнів.

Але коли весілля зривається, дівчина змушена повернутися до школи.

Проте сумує вона недовго, бо на горизонті з’являється симпатичний вчитель із хорошим спадком.

Елізабет вирішує захопити його у свої тенета, але їй терміново потрібні гроші на операцію зі збільшення грудей.

Сексуальне життя однієї сімейної пари поволі втрачає барви через побут і рутину.

Одного разу, коли дітей не було вдома, подружжя вирішило поекспериментувати з позами з «Камасутри» і зняти весь процес на відео.

Але вранці з’ясовується, що ролик потрапив до сховища і став доступний великій кількості знайомих.

