Королева комедій. Найкращі фільми з Кемерон Діас

Найкращі фільми з Кемерон Діас – добірка від Ранку у Великому Місті.
Хочете провести вечір яскраво, весело та невимушено?
Тоді не пошкодуйте часу для перегляду стрічок із Кемерон Діас.
Блискуча гра акторки зробила незабутньою не одну комедію.
А щоб трішки допомогти вам із вибором, ми склали добірку найкращих фільмів із зіркою.
Найкращі фільми з Кемерон Діас
Дещо про Мері (1998)
Сюжет
Все почалося 13 років тому з приниження «гідності» Теда.
Він хронічний невдаха, який постійно потрапляє у комічні ситуації.
Тед настільки боязкий, що здатний роздратувати навіть власного психіатра.
Такий незібраний, що здатен у найвідповідальніший момент прищемити свою чоловічу гідність блискавкою штанів.
Йому не особливо таланить у житті, але одного разу пощастило в любові: коли йому було 17, він зустрів Мері.
Вони збиралися на шкільну вечірку, але тут якраз і стався сумнозвісний випадок із блискавкою, що поклав край їх роману.
Через 13 років Тед наймає приватного детектива Пета для розшуку коханої.
Хочу бути тобою (2005)
Сюжет
Інтелектуалка Роуз працює адвокатом в солідній фірмі, живе одна і весь час жахливо зайнята.
Тому, коли на її голову звалюється молодша сестра Меггі, це стає схожим на армагеддон.
Дівчина постійно стрибає з однієї роботи на іншу, нерозбірлива в сексуальних зв’язках, любить випити і взагалі не знає кордонів.
Пригоди у Вегасі (2008)
Сюжет
Красуня Джой відправляється до Лас-Вегасу – зализувати рани після розставання з хлопцем.
Веселун Джек їде туди ж, щоб гуляти і бешкетувати після звільнення з фірми батька.
У Лас-Вегасі вони знайомляться, продовжують веселитися разом і напідпитку примудряються одружитися.
Вранці вони усвідомлюють, що погарячкували, і біжать розлучатися, а по дорозі Джек несподівано виграє в автоматі три мільйони.
Це сильно ускладнить розлучення.Також по темі: Ще той гангстер. Найкращі фільми з Робертом де Ніро Драма, кримінал та містика: найкращі фільми з Аль Пачино Фільми з Пенелопою Крус, за які ми її так любимо
Дуже погана вчителька (2011)
Сюжет
Учителька Елізабет Хелсі планує вдало вийти заміж, тому давно забила на роботу і на учнів.
Але коли весілля зривається, дівчина змушена повернутися до школи.
Проте сумує вона недовго, бо на горизонті з’являється симпатичний вчитель із хорошим спадком.
Елізабет вирішує захопити його у свої тенета, але їй терміново потрібні гроші на операцію зі збільшення грудей.
Секс-відео (2014)
Сюжет
Сексуальне життя однієї сімейної пари поволі втрачає барви через побут і рутину.
Одного разу, коли дітей не було вдома, подружжя вирішило поекспериментувати з позами з «Камасутри» і зняти весь процес на відео.
Але вранці з’ясовується, що ролик потрапив до сховища і став доступний великій кількості знайомих.
Нагадаємо, раніше ми писали про найкращі фільми про шпигунів.
Фото: IMDb