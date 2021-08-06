Alyona Alyona пожартувала зі стереотипів про заміжжя – ВІДЕО

Українська реперка Alyona Alyona вирішила пожартувати зі стереотипів про заміжжя.
У своєму тіктоці зірка розмістила відео, у якому цікаво обіграла цю тему.
@alyona.alyona.official
А може не через характер? ????
Ролик реперка назвала “Коли мама каже, що мене з таким характером заміж ніхто не візьме”.
У відео Alyona Alyona показала, що і не дуже засмучується через подібні слова.Також по темі: Оголені фото і пости про секс: Alyona Alyona знову дивує Instagram відвертістю Alyona Alyona відверто про секс, підліткову вагітність та контрацепцію Б'юті-діва чи прибиральниця? Alyona Alyona приміряла несподівані образи
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Фото: alyona.alyona.official