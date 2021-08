Alyona Alyona пожартувала зі стереотипів про заміжжя – ВІДЕО

Українська реперка Alyona Alyona вирішила пожартувати зі стереотипів про заміжжя.

У своєму тіктоці зірка розмістила відео, у якому цікаво обіграла цю тему.

Ролик реперка назвала “Коли мама каже, що мене з таким характером заміж ніхто не візьме”.

У відео Alyona Alyona показала, що і не дуже засмучується через подібні слова.

Більше про цю та інші зіркові новини дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.

Фото: alyona.alyona.official

