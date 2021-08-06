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ICTV Ранок 06.08.2021 20:20
06.08.2021 20:20
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Alyona Alyona пожартувала зі стереотипів про заміжжя – ВІДЕО

Alyona Alyona пожартувала зі стереотипів про заміжжя – ВІДЕО

Українська реперка Alyona Alyona вирішила пожартувати зі стереотипів про заміжжя.

У своєму тіктоці зірка розмістила відео, у якому цікаво обіграла цю тему.

@alyona.alyona.official

А може не через характер? ????

♬ оригинальный звук – Девушка с приветом????

Ролик реперка назвала “Коли мама каже, що мене з таким характером заміж ніхто не візьме”.

У відео Alyona Alyona показала, що і не дуже засмучується через подібні слова.

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Більше про цю та інші зіркові новини дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про топ ролей Дженніфер Еністон.

Фото: alyona.alyona.official

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Теги: Alyona Alyona, інстаграм зірок, зірки, шоу-біз
06.08.2021 20:20



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