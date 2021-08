Що читають президенти? Улюблені книги Джо Байдена

Що радить почитати Джо Байден — улюблені книги американського президента.

Президент США Джо Байден не так часто дає рекомендації книг, як один із його попередників Барак Обама.

Проте ні в кого не виникає сумнівів, що він любить читати.

Виявляється, Байден дуже пишається своїм ірландським корінням, і поціновує поезію.

Автор: Марк Твен

«Пригоди Тома Сойєра» — один із найяскравіших творів за всю історію дитячої літератури.

Усі ми читали його ще, сидячи за шкільними партами.

Від того моменту Джо Байдену так сильно полюбився Марк Твен, що він і досі виділяє його серед своїх улюблених авторів.

Сюжет

Том Сойєр — 12-річний хлопчисько, що залишився сиротою.

Він живе із суворою, але люблячою тіткою.

Як і всі шибеники, ненавидить школу і постійно шукає пригод.

Проте, незважаючи на всі витівки Тома, видно, що в душі це здібний і добрий хлопчина, який вміє дружити і любити.

Події роману відбуваються на півдні США, напередодні Громадянської війни.

Автор: Джеймс Джойс

Особливий трепет Джо Байден відчуває до Джеймса Джойса.

Цей легендарний ірландський письменник, класик і одночасно руйнівник класики з її канонами.

Президент США дуже любить читати його оповідання.

Сюжет

Збірка оповідань насичена психологізмом оповіді, емоційністю фрази, небажанням вдаватися у ідеалізацію та моралізаторство.

Доведеться усвідомити разом із автором, що колір батьківщини – це не завжди блакитний відтінок неба, але й монотонна сірість дощового дня та брудно-коричнева багнюка дублінських вулиць.

Така суміш зробила цю малу прозу Джойса визначним досягненням модерністської літератури.

Автор: Джеймс Джойс

І знову Джойс. Проте на цей раз вже з відомим романом “Улісс”.

Байден неодноразово казав, що штат Делавер, інтереси якого він представляв у Сенаті США, має для нього таке ж значення як Дублін для Улліса.

Сюжет

Головний герой Леопольд Блум, подорожуючи вулицями Дубліна, водночас мандрує чисельними світами античних міфів та ідей, історичних фактів та іронічних містифікацій.

Він прокладає заплутаний маршрут дублінськими вуличками й тавернами початку минулого сторіччя.

Водночас проникає за лаштунки часопростору, демонструючи, що в одному місці й упродовж одного дня за певних обставин можна торкнутися всього культурного надбання людства, а значить — певною мірою торкнутися вічності…

Автор: Річард Бен Крамер

Як би сильно Джо Байден не зачитувався класикою, він є політиком.

А, отже, без нон-фікшну не обійтися.

Книга Річарда Бена Крамера часто цитується політичними помічниками та журналістами, як одна з найвпливовіших книг про політику, коли-небудь написана.

Сюжет

Книга описує президентські вибори у США 1988 року.

Вона слідує за кампаніями республіканців Джорджа Буша та Боба Доула і демократів Джо Байдена, Майкла Дукакіса, Діка Гефардта та Гарі Харта.

Основна частина книги охоплює раннє життя та політичну кар’єру кандидатів, поразки та перемоги, їхні виборчі кампанії.

Усе це стало результатом дослідження журналіста, що тривало 6 років.

Якими б сильними постатями не були лідери країн, за ними іноді ховається тонка душевна організація, яка потребує віршованої краси.

Джо Байден зачитується поезією відомого ірландського письменника Шеймаса Гіні.

У його головній збірці «Північ» є вірш «Що б ти не говорив – нічого не говори», де поет фактично допомагає мирно співіснувати у пороховій бочці розділеного протиріччями суспільства.

А Байдену така допомога зайвою не буде…

