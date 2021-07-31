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ICTV Ранок 31.07.2021 01:00
31.07.2021 01:00
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Гороскоп на 31 липня 2021 року: астрологічний прогноз


Гороскоп на сьогодні, 31 липня 2021 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.

Гороскоп на 31 липня для Овна

гороскоп для овнівНесприятливий день для Овнів. Гороскоп на 31 липня попереджає про ймовірне падіння авторитету та фінансові втрати. Уникай підписання угод і травматичних видів спорту.

 

Гороскоп на 31 липня для Тельця

гороскоп для тельцівУ цей день велика небезпека обману, ілюзій, зради. Астрологи не рекомендують стригти нігті і волосся та робити медичні процедури.

 

 

Гороскоп на 31 липня для Близнюків

гороскоп для близнюківЗірки радять Близнюкам не перекладати проблеми на чужі плечі. Легко вирішити усі питання тобі допоможе гостра інтуїція.

 

 

Гороскоп на 31 липня для Рака

гороскоп для раківДень змін і несподіваних поворотів долі. Ракам 31 липня слід бути максимально уважними й не розповідати кожному зустрічному про свої плани. Бережи впевненість в власних силах.

 

Гороскоп на 31 липня для Лев

гороскоп для левівУ першій половині дня імовірні конфлікти, а от друга обіцяє бути відносно спокійною. Основні події 31 липня відбуватимуться у твоїй оселі.

 

Гороскоп на 31 липня для Діви

гороскоп для діви Сьогодні у Дів імовірні фінансові труднощі або втрата цінної речі. Ти можеш відчути сумнів у власних сиилах, але не дозволяй цьому відчуттю оволодіти собою. День підходить для спорту та піших прогулянок.

 

 

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Гороскоп на 31 липня для Терезів

гороскоп для терезів У жодному разі не відступай назад! У тебе є все для того, щоб досягти омріяного успіху. Не дозволяй собі різких суджень і категоричних думок.

 

Гороскоп на 31 липня для Скорпіона

гороскоп для скоріонівСьогодні Скорпіонам бажано обійтися бюез експериментів та зайнятися звичними для себе справами. А ще краще відкласти все і просто відпочити.

 

 

Гороскоп на 31 липня для Стрільця

гороскоп для стрільців Поточні справи вимагатимуть від тебе набагато більше зусиль , ніж ти розраховуєш. Тому заклади на вирішення питань додатковий час.

 

Гороскоп на 31 липня для Козерога

гороскоп для козерогів31 липня гороскоп попереджає про знижену працездатність Крзерогів. Тому не варто ставити перед собою глобальні завдання. Можливо, ефективніше буде відкласти їх на інший день.

Гороскоп на 31 липня для Водолія

гороскоп для водоліївНе варто поки втручатися в хід подій. Можливо, більша частина неприємностей зникне сама собою.

 

Гороскоп на 31 липня для Риб

гороскоп для рибСприятливий день для подорожей і зустрічей з цікавими людьми. Нові враження допоможуть тобі позбутися від втоми і повернуть оптимізм.

Нагадаємо, раніше ми публікували модний гороскоп на літо 2021. 

Фото: Pexels

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Теги: гороскоп
31.07.2021 01:00



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